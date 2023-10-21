دریافت 5 MB کد مطلب 5918104 https://mehrnews.com/x33jRF ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۱۰ کد مطلب 5918104 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۱۰ تصاویری از حمله پهپادی نیروهای مقاومت عراق به پایگاه عین الاسد تصاویری از حمله قدرتمند پهپادی نیروهای مقاومت اسلامی عراق به پایگاه عین الاسد را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حمله جدید به پایگاه عین الاسد+فیلم سیستم «ویدئوچک» ورزشی در کشور توسط فناوران بومی سازی شد حمله موشکی مجدد به پایگاه آمریکایی «عین الاسد» در عراق اعلام رژیم صهیونیستی بعنوان «هویتی تروریستی» مطالبه همگان است برچسبها عراق حمله پهپادی عین الاسد پایگاه نظامی پایگاه نظامی آمریکا
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