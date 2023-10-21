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کد مطلب 5918104
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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۱۰

تصاویری از حمله پهپادی نیروهای مقاومت عراق به پایگاه عین الاسد

تصاویری از حمله پهپادی نیروهای مقاومت عراق به پایگاه عین الاسد

تصاویری از حمله قدرتمند پهپادی نیروهای مقاومت اسلامی عراق به پایگاه عین الاسد را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • غفار حبیبی IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      49 8
      پاسخ
      مرگ براسراییل امریکا درودبررهبرمعظم انقلاب اسلامی
      • گمنام IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
        4 5
        آفرین. خدا حفظ کنه رهبر عزیزمان را.
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      33 6
      پاسخ
      خدا پشت و پناهتان
    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      20 2
      پاسخ
      دولت های لیبرال سرمایه داری غرب با راه انداختن جنگهای مذهبی و قومی درجهان و با ابزار قرار دادن اسراعیل و تصرف و اشغال سرزمین فلسطین با آرامی در منطقه نفوذ می‌کند. شیوه‌ای نفوذ سرمایه داران غربی، کشتار، مذاکرات، اپوزیسیون سازی در داخل کشورهای هدف، بعد از اشغال کامل فلسطین و کوچ کامل آنها، سراغ سوریه،
    • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      31 5
      پاسخ
      آمریکایی های مستقر در عین الاسد را گروگان بگیرید. حضور پایگاه عین الاسد در عراق یعنی جنگ با عراق.
    • فریدون IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      25 4
      پاسخ
      خداروشکر
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      25 1
      پاسخ
      آمریکا ی جنایتکار وحشی جنگلی حق ندارد از آن سر قاره آمریکا بیاید در منطقه خاورمیانه از رژیم وحشی آدم کش کافر حربی صهیو نیستی حمایت تسلیحاتی و نیروی انسانی نمایند منطقه خاورمیانه خانه مسلما نان هست آمریکای جنایتکار باید تمام پایگاه های نظا می در منطقه خاورمیانه و جهان را جمع نماید. ‌
    • حمید IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      19 1
      پاسخ
      اسرایل باید از بین برود
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      8 0
      پاسخ
      عراقیهای عزیز دمتون گرم ودستمریزاد ،از این کارها بیشتر بکنید 👏👏👏👏👏
    • عباس DE ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      5 2
      پاسخ
      درود بر مردان دلیر ونترس روزگار خدا قوت
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آمریکا آغازگر جنگ علیه عراق. اولین موشک را نیروهای مستقر آمریکایی به عراقی ها زدند. در عراق پایگاه زدند و مشغول جاسوسی و رصد تحریم‌های نیروهای عراقی هستند و به اسراعیلی ها گزارش می‌دهند. آمریکایی ها با طرح مذاکره زمان می‌خرند تا افکار عراقی ها را از پنهان کاری خود منحرف سازند.
    • ناشناس IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      یک جوری میگید عین الاسد انگار انجا پر امریکائی هست خوب مانوری شده انجا شاید بگم ده تا امریکایی هم نباشه عین الاسد تحت کنترل ارتش عراقه که زیر دست همین چند امریکایی اموزش نظامی میبینن
    • رزمنده IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      افرین بر عراق و نیروهای مقاومت و مرگ بر امریکای کودک کش
    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      حمله بود؟

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