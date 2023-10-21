به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در این رویداد بین المللی، استقبال چشمگیری از خدمات صادراتی حوزه تولید محتوای ایرانی صورت گرفته و در آینده نزدیک شاهد چند قرارداد همکاری میان شرکت‌های ایرانی و خارجی خواهیم بود.

این رویداد، جزو با اقبال‌ترین دوره‌های برگزاری رویداد میپ کام بعد از دوران رونا است و در کنار ایران، چین، کره جنوبی و ترکیه هم حضور پررنگی در این دوره داشتند.

میپ کام فرانسه، بزرگ‌ترین گردهمایی جهان در حوزه محتوای رسانه‌ای است. این رویداد که سالانه برگزار می‌شود، میزبان تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های پخش خانگی، سرمایه گذاران و ناشران جهان رسانه است. میپ کام فرانسه امسال ۱۶ تا ۱۹ اکتبر (۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲) برگزار شد.

شرکت‌های مختلف از ۱۰۰ کشور دنیا در میپ کام فرانسه شرکت داشتند. این شرکت‌ها از طریق میپ کام به جذب سرمایه گذار برای تولید محصولات خود پرداختند و قراردادهای مهم این حوزه امضا شد. شبکه سازی، مذاکرات تجاری و دریافت پروژه‌های بزرگ از دیگر فعالیت شرکت‌ها در میپ کام فرانسه بود.