  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۲

حضور دانش بنیان‌های خلاق ایرانی در بزرگ ترین رویداد انیمیشن دنیا

حضور دانش بنیان‌های خلاق ایرانی در بزرگ ترین رویداد انیمیشن دنیا

 دانش بنیان‌های ایرانی در قالب هیاتی متشکل از ۱۰ شرکت خلاق و نوآور در رویداد «میپ کام»، بزرگ ترین رویداد انیمیشن و فیلم دنیا حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در این رویداد بین المللی، استقبال چشمگیری از خدمات صادراتی حوزه تولید محتوای ایرانی صورت گرفته و در آینده نزدیک شاهد چند قرارداد همکاری میان شرکت‌های ایرانی و خارجی خواهیم بود.

این رویداد، جزو با اقبال‌ترین دوره‌های برگزاری رویداد میپ کام بعد از دوران رونا است و در کنار ایران، چین، کره جنوبی و ترکیه هم حضور پررنگی در این دوره داشتند.

میپ کام فرانسه، بزرگ‌ترین گردهمایی جهان در حوزه محتوای رسانه‌ای است. این رویداد که سالانه برگزار می‌شود، میزبان تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های پخش خانگی، سرمایه گذاران و ناشران جهان رسانه است. میپ کام فرانسه امسال ۱۶ تا ۱۹ اکتبر (۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲) برگزار شد.

شرکت‌های مختلف از ۱۰۰ کشور دنیا در میپ کام فرانسه شرکت داشتند. این شرکت‌ها از طریق میپ کام به جذب سرمایه گذار برای تولید محصولات خود پرداختند و قراردادهای مهم این حوزه امضا شد. شبکه سازی، مذاکرات تجاری و دریافت پروژه‌های بزرگ از دیگر فعالیت شرکت‌ها در میپ کام فرانسه بود.

کد مطلب 5917707
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها