به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، گرتا تونبرگ فعال محیط‌ زیست سوئدی امروز شنبه طی پستی که در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشت، نوشت: امروز ما در حمایت و همبستگی با مردم فلسطین و نوار غزه اعتصاب می‌ کنیم.

فعال محیط‌ زیست سوئدی در ادامه تاکید کرد: جهان باید صدای خود را بلند کند و خواستار آتش بس فوری، عدالت و آزادی برای فلسطینیان و همه غیرنظامیان آسیب دیده شود.

گردان‌ های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس صبح روز هفتم اکتبر حمله همه جانبه ای موسوم به «طوفان الاقصی» را به اشغالگران قدس آغاز کرد.

مقامات فلسطین اعلام کردند که تازه‌ ترین آمارها نشان می‌ دهد که شمار شهدا و مجروحان فلسطینی در حملات مداوم رژیم صهیونیستی به غزه افزایش یافته است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه در تازه‌ترین آمار اعلام کرد که آمار شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به ۴۳۸۵ نفر افزایش یافته که از این تعداد ۱۷۵۶ نفر از انها کودک و ۹۷۶ نفر هم زن هستند.