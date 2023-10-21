حمایت آمریکا از اسراییل تنفس مصنوعی دادن است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور با حضور اعضا و به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دادستان کل کشور ضمن قدردانی از زحمات صورت گرفته در شناسایی و دستگیری متهمان به قتل مرحوم مهرجویی و همسر مرحومه‌اش گفت: لازم است در ابتدا تشکری داشته باشم از همه دست اندرکارانی که توانستند با سرعت عمل و دقت زیاد متهمان این پرونده را شناسایی کنند. دادگستری و دادستانی استان و شهرستان، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و دیگر دستگاه‌ها هر کدام در حوزه وظایف خود به خوبی توانستند ایفای نقش کرده و ان‌شالله با تکمیل شدن تحقیقات و رسیدگی سریع به پرونده با مجرمین برخورد قاطعانه خواهد شد.

جنایت رژیم جعلی اسرائیل علیه بشریت است

وی ادامه داد: متأسفانه همچنان شاهد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین هستیم. اگرچه این جنایت‌ها بی سابقه نبوده و در طی هفتاد سال گذشته بارها و بارها تکرار شده است، اما رفتارهای جنون آمیز و دیوانه‌وار این رژیم در حمله به یک بیمارستان نشان از رذالت و پستی حاکمان این رژیم داشته و این تجاوز و جنگ دیگر علیه مردم یک کشور یا شهر نبوده بلکه این جنایت علیه بشریت است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی ادامه داد: حمله و تخریب مساجد و معابد این را بر همگان ثابت می‌کند که این رژیم جعلی نه تنها به هیچ دین و مذهبی معتقد نیست بلکه از حداقل آموزه‌های اخلاقی و انسانی نیز بویی نبرده است. این‌ها نشان می‌دهد که این رژیم صرفاً به دنبال ادامه حیات خود است و به هیچ‌گونه تعهد اخلاقی و قانونی و مقررات بین المللی هم پایبند نیست.

حضور رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس در تل‌آویو حضور بر بالین محتضر است

دادستان کل کشور افزود: زشتی و پلیدی حمایت غرب از این رژیم سفاک را می‌توان در سفر رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی دانست که البته این حمایت نشان از استیصال و ضعف این رژیم جعلی دارد. حمایت آمریکا و سردمداران غربی از این رژیم غاصب را می‌توان به حضور بر سر بالین بیمار محتضر تعبیر کرد.

حمایت غرب از رژیم غاصب اسرائیل رمز زوال آن است

وی گفت: نکته مهم حمایت بی، چون و چرای دول غربی از اسرائیل است. اگر بر تاریخ حمایت غرب از کشورهای مختلف مروری داشته باشیم متوجه می‌شویم که هرگاه غرب به حمایت از دولتی پرداخته نتیجه آن سرنگونی آن حکومت خواهد بود. شاهد این مدعا حمایت آمریکا و غرب از صدام در دوران جنگ ۸ ساله با ایران، حمایت از داعش، حمایت از رژیم پهلوی است که نهایتاً آن‌ها به سرنگونی محکوم شدند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی با بیان اینکه این حمایت‌ها برای دادن تنفس مصنوعی به این رژیم جعلی است، گفت: آمریکا و حامیان اسرائیل بدانند وعده خدا در خصوص مسئله فلسطین همانا پیروزی و موفقیت جهان اسلام است و دست و پا زدن‌های آن‌ها دیگر نتیجه نداشته و به لطف الهی قدس شریف به زودی به آغوش اسلام و مسلمانان بازخواهد گشت.