به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، لین هاستینگز هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در فلسطین اعلام کرد که کمک‌ها به غزه باید با آتش بس همراه باشد.

وی افزود: ورود سوخت به غزه برای راه انداختن بیمارستانها و مراکز حیاتی، ضروری است.

هاستینگز از رایزنی‌ها با مسئولان صهیونیست برای اجازه دادن ورود سوخت به غزه سخن گفت که تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

این درحالی است در پانزدهمین روز از جنگ، حملات رژیم صهیونیستی به غزه همچنان ادامه دارد.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شدت محله الزیتون در شرق غزه را بمباران کردند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: هفتاد درصد از قربانیان حملات اشغالگران، را کودکان و زنان و افراد سالخورده تشکیل می‌دهند.

همزمان قسام شهرک صهیونیست نشین سدیروت را هدف حملات سنگین موشکی قرار داد.