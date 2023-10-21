ثبت نام ۹ نفر برای نامزدی انتخابات مجلس در خراسان شمالی قطعی شد

حسن ناهیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خراسان شمالی اظهار کرد: در حوزه‌های انتخابیه اصلی خراسان شمالی که به مرکزیت شهرستان‌های بجنورد، اسفراین و شیروان است، از مجموع داوطلبانی که در مرحله قبل اقدام به پیش ثبت نام کرده بودند، تاکنون ۹ نفر ثبت نام خود را برای کاندیداتوری قطعی کرده‌اند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینکه ثبت نام نهایی این افراد به صورت الکترونیکی انجام شده است، افزود: در فرصت پیش ثبت نام ۴۱۱ نفر اقدام به پیش ثبت نام انتخابات کردند.

وی همچنین تصریح کرد: مهلت ثبت نام نهایی داوطلبان انتخابات مجلس از ۲۷ مهرماه آغاز شده و به مدت ۷ روز ادامه دارد.