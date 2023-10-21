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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۹

با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی؛

کشاورزان استان بوشهر مراقبت‌های کاهش دما و بارندگی را انجام دهند

کشاورزان استان بوشهر مراقبت‌های کاهش دما و بارندگی را انجام دهند

بوشهر- مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، کشاورزان استان بوشهر مراقبت‌های لازم برای کاهش خطرات کاهش دما و بارندگی را انجام دهند.

احمد سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط دمایی و ابرناکی روزهای اخیر و احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی و همچنین کاهش تدریجی دما در سطح استان در روزهای آتی، توصیه‌های کاربردی توسط کشاورزان و بهره برداران رعایت شود.

وی ادامه داد: با توجه به فصل برداشت کنجد در استان، در صورت احتمال بارندگی برای جلوگیری از آب گرفتگی و فعالیت قارچ‌های ساپروفیت و کپک زدگی دانه‌های کنجد، قبل از بارندگی بر روی خرمن کنجد برداشت شده پلاستیک کشی انجام و بلافاصله پس از اتمام بارش پلاستیک‌ها برداشته شود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در مزارع گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل و سبزی‌های برگی بلافاصله بعد از بارش باران و مناسب شدن شرایط محیطی برای اقدامات زراعی، نسبت به مصرف قارچ‌کش‌های حفاظتی به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری‌های برگی اقدام شود.

وی اضافه کرد: به منظور کاهش رطوبت مزرعه در محصولات سبزی و جالیز، مدیریت اصولی آبیاری انجام و از آبیاری بیش از حد پرهیز شود.

سبحانی تصریح کرد: همچنین توصیه می‌شود که به منظور تقویت گیاه و تهویه مناسب خاک، تغذیه بهینه با کودهای آلی و شیمیایی انجام شود.

وی بیان کرد: با دادن کود پتاس به میزان مورد نیاز گیاه و پرهیز از مصرف بیش از حد کود اوره شرایط بهینه را برای تغذیه گیاه فراهم نموده و از بروز بیماری‌های برگی و خاک زاد پیشگیری شود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در باغات مرکبات به دلیل همراه بودن توده‌های باران‌زا با تند بادهای لحظه‌ای و رگبارهای شدید در ابتدای فصل بارش، امکان انتشار بیماری‌های باکتریایی بخصوص شانکر مرکبات و همچنین بیماری‌های برگی با عامل قارچی نظیر آنتراکنوز وجود دارد لذا محلول پاشی با ترکیبات مسی و دیگر ترکیبات حفاظتی پس از اتمام بارش توصیه می‌گردد.

وی اضافه کرد: در گلخانه‌ها روشن کردن تهویه بعد از بارندگی برای کاهش رطوبت و پیشگیری از بروز بیماری‌های برگی توصیه می‌شود.

کد مطلب 5917962

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