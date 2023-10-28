سید محمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: جمهوری اسلامی ایران بلافاصله بعد از آغاز جنگ در فلسطین اشغالی و در غزه با ارتباطات گسترده‌ای که در منطقه دارد، تلاش‌های گسترده سیاسی و دیپلماتیک خود را برای پایان خونریزی و جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین اشغالی آغاز کرد. سفری که وزیر خارجه کشورمان در منطقه داشتند در همین زمینه و برای بررسی آمادگی نیروهای مقاومت بود که صورت گرفت.

وی افزود: شاهد ادامه جنایات صهیونیست‌ها هستیم از جمله بمبارانی که در خصوص بیمارستانی که در این منطقه صورت گرفت، احساسات همگان را جریحه‌دار کرد؛ در نتیجه نه تنها رزمندگان نیروهای مقاومت بلکه مردم عادی هم بسیار عصبانی هستند و خواستار حضور در غزه و مقابله با صهیونیست‌ها هستند؛ لذا امیدواریم با تلاش‌ها کمک‌های جمهوری اسلامی، کشورهای اسلامی یک موضع واحد را اتخاذ کنند و سپس شاهد فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی باشیم.

حسینی اظهار داشت: شاهد هستیم که کشور قطر گفته است که اگر جنایت در غزه ادامه یابد گاز صادراتی خود را قطع می‌کند، لذا کشورهای غربی باید بدانند که حمایت از اشغالگران سفاک برای آنها هزینه دارد و حمایت از جلادانی که این گونه خونریزی می‌کنند برایشان تبعات دارد.

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به توان نظامی بالای نیروهای مقاومت در منطقه تصریح کرد: احیاناً اگر نیروهای مقاومت در یمن عراق و نیز حزب الله وارد عمل شوند، رژیم صهیونیستی تاب رویارویی با آنان را نخواهد داشت.

رژیم صهیونیستی ضعیف است

حسینی در ادامه با اشاره به ضعف‌های رژیم صهیونیست‌ها اذعان داشت: مشاهده کردیم که حماس و جهاد اسلامی ظرف چند ساعت سپر دفاعی و امنیتی و اطلاعاتی صهیونیست‌ها را به هم زدند و این نشان داد که رژیم صهیونیستی ضعیف است و قدرت مقابله ندارد. هم اکنون هم این رژیم با دوپینگی که آمریکا برایش انجام می‌دهد، جنگ را ادامه می‌دهند، چون خود نظامیان آنها از نظر روحی شرایط خوبی ندارند و می‌دانند توان ایستادگی در مقابل نیروهای رزمنده مقاومت را ندارند. کشورهای غربی هم مجبور هستند با درک این واقعیت در این خصوص تجدید نظر کنند.

وی ادامه داد: دیگر اسرائیل توان این را ندارد که در چند جبهه بجنگد زیرا دیگر آن زمانی که در طی ۶ روز چند کشور عربی را سرکوب کرد، گذشته است. هم اکنون نیروهای با انگیزه، آموزش دیده و آماده شهادت در میدان هستند و امکانات هم دارند و نشان داده شد که گنبد آهنین بیشتر یک افسانه است و توان برخورد با موشک‌ها و راکت‌های حماس را ندارد.