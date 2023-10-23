ترویج سبک زندگی مهدوی در دستور کار بنیاد است

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وظایف و فعالیت‌های بنیاد مهدویت استان کرمان گفت: این نهاد ترویج فرهنگ مهدویت و تلاش برای ایجاد سبک زندگی مهدوی را برعهده دارد.

وی بنیاد مهدویت را یک نهاد مردمی دانست و ادامه داد: اهم رسالت بنیاد معرفی شخصیت امام زمان است و همزمان با آن با ترویج سبک زندگی مهدوی، پاسخگویی و رفع شبهات موضوع مهدویت را در برنامه داریم.

عرب پور از ارائه طرح‌های سالانه در بنیاد مهدویت خبر داد و گفت: در زمینه موضوع "تبیین فرهنگ مهدویت"، در قدم اول، فعالیت‌های آموزشی این بنیاد با برگزاری دوره‌های بلندمدت و کوتاه مدت تربیت مربی در حوزه مهدویت آغاز می‌شود و مربیان عمومی ما در برخی مدارس استان تدریس دارند.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (ع) استان کرمان از برنامه ویژه این بنیاد برای تربیت مربی کودکان در حوزه مهدویت خبر داد و افزود: در بخش مربیان آموزش کودک دو دوره آموزش مربی گری مهدویت داشتیم و از مربیان آموزش دیده در پیش دبستانی‌های کرمان استفاده کردیم.

وی درخصوص راه اندازی طرح یاران موعود در مدارس استان گفت: در سال گذشته با کمک آموزش و پرورش در ۶۰ مدرسه طرح یاران موعود را پیگیری کردیم و مربیان ما در کلاس‌های مدارس مختلف حضور پیدا کردند.

عرب پور برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کتاب مهدویت در مدارس و مساجد مختلف را یکی از برنامه‌های بنیاد مهدویت دانست و گفت: برگزاری نشست‌های مختلف با برگزارکنندگان دعاهای ندبه استان به منظور غنی‌تر شدن مراسم دعای ندبه، از دیگر اقدامات این بنیاد در استان کرمان است.

وی از برخی حرکتهای انحرافی در حوزه مهدویت در استان کرمان خبر داد و گفت: این قبیل حرکات انحرافی که در پوشش مهدویت در استان انجام شده است، را رصد و به آنها تذکرات جدی دادیم و قطعاً در صورت عدم توجه به تذکرات و ادامه دادن روند قبل، برخود قانونی خواهد شد.

مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (ع) استان کرمان در توضیح این موضوع گفت: در طول تاریخ از دوران غیبت کبری تاکنون عده‌ای سودجو از غیبت امام زمان استفاده کرده‌اند؛ و به بهانه‌های واهی مریدانی دور خود جمع کردند و با این کار باعث تفرقه بین مسلمین شده‌اند.

عرب پور ادامه داد: با یاری خدا، در استان کرمان این گروه‌ها با کمک دستگاه‌های امنیتی رصد شده و پس از تذکرات لازم، از کار آنها ممانعت می‌کنیم.