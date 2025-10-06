به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مهدی عربپور، ظهر دوشنبه در نشست خبری با تاکید بر ضرورت توجه ویژه رسانهها به تبیین مسئله مهدویت در دوران غیبت گفت: پژوهشکدههایی برای بررسی چیستی مهدویت راهاندازی شدهاند و از این رو باید بیشترین سرمایهگذاری را در زمینه تبیین مهدویت انجام دهیم.
وی افزود: برگزاری دوره تربیت مربی مهدویت با آموزش ۵۰ نفر در استان، اجرای طرح سهشنبههای مهدوی، دورههای آموزشی در ادارات از جمله بهزیستی، و دو دوره آموزش عمومی در طول سال از جمله فعالیتهای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان کرمان است.
حجت الاسلام عربپور، گفت: برگزاری دوره آموزشی مهدویت ویژه مداحان استان کرمان یکی از برنامههای این بنیاد است که در پایان هفته جاری برگزار می شود.
وی ادامه داد: اعزام مربی به شهرستانها، طرحهای دانشآموزی «یاران موعود» و «زنگ انتظار»، برگزاری عصر شعر مهدوی، فعالیتهای ویژه کودک، راهاندازی رادیو نماز و مهدویت استان و اجرای ۱۹۸ برنامه از دیگر اقدامات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان کرمان است.
وی افزود: رسانهها در تبیین مسئله مهدویت در عصر غیبت نقش ویژه ای دارند و باید در این مسیر اهتمام بیشتری داشته باشند.
حجت الاسلام عربپور، با اشاره به مسئولیت مشترک خود در دو نهاد ستاد اقامه نماز و بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) گفت: ستاد اقامه نماز از حمایتهای دولتی برخوردار است، اما بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) فاقد بودجه دولتی بوده و عمدتاً با کمکهای مردمی در سطح استان کرمان اداره میشود.
رئیس ستاد اقامه نماز استان کرمان با استناد به آیه ۴۱ سوره حج، بر وظیفه دولت در ترویج نماز تأکید کرد و فلسفه تشکیل شورای اقامه نماز را در همین راستا دانست.
وی با اشاره به برنامههای سالانه ستاد در چهار حوزه، از جمله نماز ادارات، افزود: تفاهمنامههایی با دستگاههای اجرایی منعقد شده که آنها را موظف به بومیسازی و اجرای برنامههای مرتبط با نماز در طول سال میکند.
حجتالاسلام عربپور، نظارت میدانی بر عملکرد دستگاهها در حوزه نماز را زمینهساز معرفی دستگاههای برتر در پایان سال دانست .
وی افزود: بارگذاری فعالیتها در سامانه سجاده، برگزاری جلسات با دبیران نماز ادارات، آموزش ائمه جماعات مساجد، مدارس و رؤسای مدارس از دیگر اقدامات ستاد اقامه نماز کرمان است.
رئیس ستاد اقامه نماز استان کرمان گفت: تمرکز ستاد اقامه نماز بر ساماندهی نمازخانههای بین راهی است که سالانه دو تا سه نوبت بازرسی و نواقص آنها به دستگاههای مربوطه ارجاع داده میشود.
حجت الاسلام عربپور، افزود: در استان کرمان ۹ نمازخانه بینراهی فاقد متولی هستند که مقرر شده نزدیکترین دهیاریها مسئولیت آنها را بر عهده گیرند.
نظر شما