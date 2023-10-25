نمایش هفت فیلم با موضوع فلسطین در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، حمله گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهید و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم فلسطین هر فرد آزادهای را در جهان آزرده کرده است، سینمای ایران در طول سالها با ساخت آثار متفاوت و گوناگون به ماهیت ظالمانه رژیم صهیونیستی و ظلمهایی که به مردم فلسطین شده، پرداخته است.
موزه سینمای ایران قصد دارد از ۶ تا ۱۲ آبان هفت فیلم منتخب از محصولات سینمای ایران را که با موضوع فلسطین ساخته شدهاند، به نمایش درآورد. فیلمهای سینمایی «شکارچی شنبه» ،«۳۳ روز»، «هیام»، «قناری»، «سرب»، «بازمانده» و «تولدی دیگر» در این هفته فیلم نمایش داده میشوند.
این فیلمها از شنبه ۶ آبان هر روز ساعت ۱۶ در سالن فردوس موزه سینما نمایش داده میشود و حضور علاقهمندان برای تماشای این آثار آزاد و رایگان است.
جدول نمایش فیلمها به شرح زیر است:
شنبه ۶ آبان «شکارچی شنبه» ساخته پرویز شیخ طادی
یکشنبه ۷ آبان «۳۳ روز» ساخته جمال شورجه
دوشنبه ۸ آبان «هیام» ساخته محمد درمنش
سه شنبه ۹ آبان «قناری» ساخته جواد اردکانی
چهارشنبه ۱۰ آبان «سرب» ساخته مسعود کیمیایی
پنجشنبه ۱۱ آبان «بازمانده» زنده یاد سیف الله داد
جمعه ۱۲ آبان «تولدی دیگر» ساخته عباس رافعی
نظر شما