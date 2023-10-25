نمایش هفت فیلم با موضوع فلسطین در موزه سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، حمله گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهید و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم فلسطین هر فرد آزاده‌ای را در جهان آزرده کرده است، سینمای ایران در طول سال‌ها با ساخت آثار متفاوت و گوناگون به ماهیت ظالمانه رژیم صهیونیستی و ظلم‌هایی که به مردم فلسطین شده، پرداخته است.

موزه سینمای ایران قصد دارد از ۶ تا ۱۲ آبان هفت فیلم منتخب از محصولات سینمای ایران را که با موضوع فلسطین ساخته شده‌اند، به نمایش درآورد. فیلم‌های سینمایی «شکارچی شنبه» ،«۳۳ روز»، «هیام»، «قناری»، «سرب»، «بازمانده» و «تولدی دیگر» در این هفته فیلم نمایش داده می‌شوند.

این فیلم‌ها از شنبه ۶ آبان هر روز ساعت ۱۶ در سالن فردوس موزه سینما نمایش داده می‌شود و حضور علاقه‌مندان برای تماشای این آثار آزاد و رایگان است.

جدول نمایش فیلم‌ها به شرح زیر است:

شنبه ۶ آبان «شکارچی شنبه» ساخته پرویز شیخ طادی

یکشنبه ۷ آبان «۳۳ روز» ساخته جمال شورجه

دوشنبه ۸ آبان «هیام» ساخته محمد درمنش

سه شنبه ۹ آبان «قناری» ساخته جواد اردکانی

چهارشنبه ۱۰ آبان «سرب» ساخته مسعود کیمیایی

پنجشنبه ۱۱ آبان «بازمانده» زنده یاد سیف الله داد

جمعه ۱۲ آبان «تولدی دیگر» ساخته عباس رافعی