۲۲ درصد مطالبات معوق کلزاکاران

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت خرید تضمینی گندم مبنای تعیین قیمت کالاهای اساسی بخش کشاورزی در سال زراعی است. سال گذشته (سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱) شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نرخ هر کیلو گندم را ۱۳ هزار تومان اعلام کرد و بر این مبنا هر کیلو کلزا ۲۲ هزار تومان تعیین شد. در ادامه با تجدیدنظر قیمت گندم به ۱۵ هزار تومان در هر کیلو، نرخ خرید تضمینی کلزا نیز ۳۰ هزار تومان شد.

روز گذشته پول کامل گندم کاران پرداخت و با آنها تسویه شد اما هنوز بخشی از پول کلزاکاران باقی مانده است.

تأمین اعتبار

منابع مورد نیاز کالاهای اساسی از جمله گندم و کلزا چگونه تأمین می‌شود. پرداخت پول خریدهای تضمینی از سوی شرکت بازرگانی دولتی یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. تأمین اعتبار گندم به این ترتیب است که سازمان برنامه و بودجه از طریق مجلس تأمین اعتبار می‌کند اما مبلغ کلزای خریداری شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی تأمین پول می‌شود. این هزینه از حاصل فروش محصولات اساسی دیگر مانند گندم، شکر، برنج و… به دست می‌آید.

بدهی دولت

کارشناسان عنوان می‌کنند برای بهبود کشت گندم به تناوب کلزا نیز کاشته می‌شود تا بهره‌وری تولید افزایش پیدا کند. به گفته رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون ۱۱۰ هزار تن کلزا به ارزش ۳ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان خریداری شده است. هزینه پرداختی به کلزاکاران ۲,۳۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۷۳ درصد را شامل می‌شود.

بر اساس این آمار قیمت خرید تضمینی کلزا با مبلغ نخست آن هر کیلو ۲۲ هزار تومان پرداخت شده و ۸ هزار تومان مابه‌تفاوت که معادل حدود ۲۲ درصد می‌شود باقی مانده است.