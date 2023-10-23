مبلغ وام شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سلیمان عباسی با اعلام این خبر افزود:دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ می توانند از امروز اول آبان ۱۴۰۲ لغایت ۲۰ آذرماه سالجاری با مراجعه به سامانه پکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی https://refah.swf.ir نسبت به ثبت درخواست وام خود اقدام کنند.

وی گفت: متقاضیان دریافت وام شهریه دانشجویی می بایست پس از ثبت درخواست خود در پرتال مذکور و تایید نهایی توسط مرکز آموزش علمی کاربردی و واحد استانی، مدارک لازم را جهت تشکیل پرونده و اخذ وام شهریه به مرکز آموزش محل تحصیل خود ارائه کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: وام صد درصدی شهریه به دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی پرداخت می شود.

عباسی در خاتمه اظهار داشت: مبلغ وام شهریه به ازای هر نیمسال تحصیلی ۳۰ میلیون ریال است.