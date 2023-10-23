کتاب راهنمای «علم داده» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «علم داده» نوشته «حامد کیومرثی»، «مرضیه علیدوست» و «ساموئل سی آلن» به زبان انگلیسی و با مشارکت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان انتشار یافت.

«حامد کیومرثی» محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و مدرس امور بین الملل در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی یک نهاد علمی و تحقیقاتی زیر مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است، اظهار کرد: در راستای اهمیت اجرای فعالیت‌های علمی با نگرش برون مرزی تصمیم گرفتم، این کتاب راهنما به زبان انگلیسی تألیف شود.

وی با بیان اینکه نگارش این کتاب راهنما حدود یک سال زمان برده است، گفت: در کتاب «علم داده» در کنار موضوعات پایه به موضوعات جدیدی چون هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و پایتون پرداخته شده است.

کیومرثی یادآور شد: این کتاب می‌تواند به عنوان منبع راهنما برای محققان و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب «علم داده» در سال ۱۴۰۲ منتشر و بازار کتاب شده است.