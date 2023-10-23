جریمه ۶۵ میلیارد ریالی قاچاقچیان ارز و کالا در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفرزاده ظهر دوشنبه در کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار آستارا اظهار کرد: ورودی پرونده‌های تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا در حوزه کالا و خدمات طی یک ماه گذشته ۷۱ مورد بود که تمامی پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته شد.

وی افزود: حکم همه پرونده‌ها صادر و اجرا شده است و میزان عملکرد این حوزه ۱۰۰ درصد و مبلغ محکومیت یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال بوده است.

رییس تعزیرات حکومتی آستارا تصریح کرد: در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز نیز ۱۸ پرونده تشکیل شده که از این تعداد برای ۱۵ پرونده رأی صادر شد و ۴ نفر نیز راهی زندان شدند که مبلغ محکومیت نیز ۶۵ میلیارد ریال بوده است.

تعطیلی یک مؤسسه غیرمجاز پزشکی

جعفر زاده از بررسی و اجرای یک پرونده در حوزه بهداشت، دارو و درمان در آستارا خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش از دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر ایجاد مؤسسه غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت پرونده در این خصوص تشکیل و حکم تعطیلی مؤسسه و انفصال و توبیخ شخص متخلف صادر شد.

رییس تعزیرات حکومتی آستارا با اشاره به گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی آستارا گفت: با همکاری تعزیرات حکومتی و بازرسین ادارات صمت، جهاد کشاورزی، نظارت بر اماکن عمومی و اعضای بسیج اصناف در برنامه‌های زمانبندی و مشخص شده طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار در ماه گذشته از واحدهای مختلف صنفی خدماتی و توزیعی شهرستان آستارا گشت بازرسی به عمل آمد که منجر به پلمب ۲ واحد صنفی متخلف شد.

وی افزود: خط قرمز تعزیرات حکومتی عبور از حقوق مسلم مصرف کنندگان است و بازار شهرستان نباید محل مانور متخلفین از قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی باشد.

ممنوعیت عرضه برنج خارجی در گیلان

رییس تعزیرات حکومتی آستارا با اشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر ممنوعیت عرضه برنج خارجی در گیلان گفت: بر حسب دستور وزیر دادگستری و در راستای حمایت از کشاورزان گیلانی همه فعالان عرضه و نظام توزیع کالا، باید از عرضه برنج خارجی خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به این ممنوعیت تمام واحدهای صنفی شهرستان آستارا که در زمینه فروش مواد غذایی و به ویژه برنج فعالیت دارند مطلع باشند که هیچ فروشگاهی اجازه عرضه برنج خارجی را ندارد و هرگونه عرضه برنج خارجی در خودرو یا فروشگاه‌ها قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.