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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

تشکیل پرونده ۴۸ تن برنج قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در لوندویل

تشکیل پرونده ۴۸ تن برنج قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در لوندویل

رشت- مدیرکل تعزیرات گیلان از تشکیل پرونده برای ۴۸ تن برنج عراقی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای شهر لوندویل خبر داد و گفت: انبار مذکور با دستور قضایی پلمب شد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف محموله بزرگ برنج قاچاق در شهرستان آستارا خبر داد و اظهار کرد: در پی رصد کاشفین ، مقدار ۴۸ تن برنج عراقی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال در یکی از انبارهای غیرمجاز شهر لوندویل شناسایی و کشف شد.

وی افزود: این انبار با دستور قضایی پلمپ شده و پرونده مربوطه برای بررسی و سیر مراحل قانونی، خارج از نوبت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا ارجاع گردید.

امینی با اشاره به برخورد قاطع تعزیرات حکومتی با پدیده قاچاق کالا، تصریح کرد: قاچاق برنج علاوه بر ضربه به تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر می‌اندازد و دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی با همکاری نهادهای نظارتی، اجازه فعالیت به انبارهای غیرمجاز و توزیع‌کنندگان کالای قاچاق را نخواهند داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پایان تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده با دقت و سرعت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان برابر قوانین تعزیراتی و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6871749

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