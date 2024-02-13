به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان مفسر قرآن کریم در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) گفت: امام علی میفرمایند من از گروهی هستم که آن گروه ویژگیهای خاصی دارند یکی از آن ویژگیها این است که در پیشگاه خدا در برابر ملامت و سرزنش ملامت و سرزنش کنندگان ترسی ندارند؛ هر کسی میخواهد مرا سرزنش و ملامت کند انجام دهد و بداند که من اهل عقب نشینی نیستم.
وی با بیان اینکه صدیقین دارای نشانههایی هستند که نشانههای آنان به صورت گسترده در آیات و روایات بیان شده است، اظهار داشت: یکی از کسانی که قرآن از او به عنوان صدیق یاد کرده حضرت یوسف است. یکی از ویژگیهای حضرت یوسف وقتی که برادران حضرت را شناختند در قرآن کریم مطرح شده این است که ایشان را محسن مینامد.
این کارشناس مذهبی ادامه داد: اهل تقوا و صبر، محسن هستند؛ فرقی نمیکند انسان پیر باشد یا جوان اما اگر کسی در برابر هر گونه گناه و رذائل اخلاقی تقوا پیشه کند و در این مسیر اهل صبر و شکیبایی باشد در زمره محسنین قرار میگیرد. برای مثال انسان همواره باید از حسد و بخلورزی اجتناب کند و یا حق الله را از اموال خود به کسانی که اسلام گفته، بپردازند.
انصاریان با اشاره به اینکه انسان باید خود را در برابر همه گناهان باطنی و ظاهری حفظ کند عنوان کرد: بخل و حسد هیزم جهنم است، آدمی اگر از اهل بیت و پیامبر تبعیت کند از این نوع رذائل در امان خواهد ماند. پاکترین محیط برای آدمی محیط توحید، امامت و نبوت است. اگر حضرت یوسف اهل صبر و تقوا نبود هرگز به این مقامی که قرآن بیان میکند نمیرسید.
وی ادامه داد: برای حضرت یوسف زندان محبوب تر از آلوده شدن به گناه و ماندن در کاخ سلطنتی بود. وقتی ایشان از انجام عمل ناپسندی که از سوی بانوی گناهکار مطرح شد سر باز زد به زندان افتاد و وقتی حضرت یوسف به زندان افتاد قریب به ۹ سال در همان زندان به هدایتگری پرداخت و برای زندانیان اثبات کرد که شرک، باطل و توحید، حق است.
این کارشناس مذهبی بیان داشت: انسان خوب است قدرتمندی باشد که در حوادث مردم از او نترسند امام علی چنین انسانی بود.
*فاطمه اسدی دولابی
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