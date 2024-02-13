دریافت 33 MB کد مطلب 6023579 https://mehrnews.com/x34cNc ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱ کد مطلب 6023579 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱ واکنش مردم به یک دلبستگی عجیب تصاویری از دلبستگی عاشقانه مردم به ساحت اباعبدالله الحسین علیه السلام را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط انسان باید خود را در برابر همه گناهان باطنی و ظاهری حفظ کند از کتاب «نظام تربیت توحیدی» رونمایی شد اولین همایش علمی هیأت و آیینهای مذهبی برگزار می شود سومین پیش همایش «مرجع مجاهد» برگزار می شود آغاز سلسله نشستهای هیات اندیشهورز ستاد هماهنگی کانونهای مساجد برچسبها امام حسین(ع) حرم مطهر امام حسین(ع) ولادت امام حسین(ع) روز پاسدار
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