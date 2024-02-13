دریافت 33 MB
کد مطلب 6023579
  1. فیلم
  2. دین و آیین
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۱

واکنش مردم به یک دلبستگی عجیب

واکنش مردم به یک دلبستگی عجیب

تصاویری از دلبستگی عاشقانه مردم به ساحت اباعبدالله الحسین علیه السلام را مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      1 0
      پاسخ
      دنیایی که الان هستیم دنیایی هست که وجود پاک و نازنین امام اباعبدالله در اون نیست و فقط ۶ گوشه ای برایمون مونده که سر به ضریحش بگذاریم و در فراقش بگرییم و به قول دعای ندبه که میکه فلیبک الباکون فلیندبن النادبون گریه کنندگان باید بگریند و ندبه کنندگان ندبه کنند در نبود اون عزیز مظلوم تنها

    فیلم‌های پربازدید