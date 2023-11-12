به گزارش خبرنگار مهر، کتاب جرعه‬ جرعه‌ای از‬ دریا‬، ‬حاصل بنان و بیان فقیه محقق و رجالی برجسته آیت الله سید موسی شبیری زنجانی است که در سه فصل تنظیم شده است. مطالبی که در این کتاب از قول ایشان نقل شده است، حاوی نکاتی ارزشمند و خواندنی است.

در جلد چهارم این کتاب صفحه ۴۸۲ آمده است:

مرحوم آقای حاج سیّد محمّد زنجانی از رؤسای روحانی زنجان سه پسر داشت. اکبر [فرزند بزرگ‌تر] آن‌ها حاج آقا جواد بود که پسرش آقای آسیّد هاشم داماد مرحوم آقای حجّت بود و از دنیا رفت.

حاج آقا جواد ساکن زنجان بود. از حاج آقا جواد شنیدم، می‌گفت: مرحوم روزبه زنجانی [۱] که خیلی بااخلاص و بامعنویت بود، عمویی داشت به نام شیخ جواد زنجانی [۲] که در کاظمین بود و در دوره مشروطه و بعد از آن خیلی پر جنب و جوش و فعّال و روشنفکر و بی‌هوا بود.

وی مؤسس مدارس دینی جدید بود تا محصّلین مدارس جدید متدیّن تربیت شوند و از این قبیل کارها که در آن زمان معمول نبود، انجام می‌داد. وی در زمانی که عراقی‌ها با انگلیس جنگ می‌کردند، از رجال مجاهد معروف بود.

او می‌گفت: نسخه‌ای خطّی به دستم آمد که وسط آن رساله‌ای به خط مبارک حضرت عسکری (سلام الله علیه) حاوی دستورالعملی برای یکی از شیعیان قرار داشت .[۳] می‌گفت: بعد از این‌که انگلیس بر عراق مسلّط می‌شود و آقا جواد با عدّه‌ای تبعید می‌شوند، منزل او غارت می‌شود و نسخه‌های خطّی وی از جمله همین نسخه را می‌برند.

[۱] برای آگاهی از سرگذشت و منابع سرگذشت عالم متّقی مرحوم رضا روزبه زنجانی (۱۳۰۰-۱۳۵۲ ش) ر. ک: دانشنامه جهان اسلام، ج ۲۰ ص ۵۱۹، مدخل «روزبه، رضا».



[۲] برای آگاهی از سرگذشت ایشان ر. ک: أعیان الشیعة، ج ۴ ص ۲۵۴؛ نقباء البشر، ج ۱ ص ۳۱۹؛ موسوعة مؤلفی الإمامیة، ج ۸ ص ۴۲۵؛ شرح زندگانی دانشمندان روات رجال لشکری و کشوری استان زنجان، ص ۳۷۴.



[۳] چند نمونه از توقیعات حضرت عسکری علیه‌السلام به خط مبارک آن حضرت خطاب به صفار نیز نزد صدوق بوده و در چهار جای فقیه از آن یاد می‌کند. (ش) ر. ک: الفقیه، ج ۱ ص ۱۴۲؛ ج ۲ ص ۱۵۴؛ ج ۳ ص ۶۸؛ ج ۴ ص ۲۰۳.‌