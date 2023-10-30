به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تهران تایمز حراج کریستیز لندن، یک روز قبل از فروش دو ورق از یکی از کهن‌ترین قرآن‌های کوفی به خط کاتبان ایرانی، از فروش آن منصرف شد و تصویر این دو برگه را از وب‌سایت خود حذف کرد.

دو ورق قرآن خطی کوفی، قرار بود روز پنجشنبه ۲۶ اکتبر (۴ آبان ۱۴۰۲)، با قیمت پایه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار پوند در حراج کریستیز لندن فروخته شود.

برمبنای گزارش‌ها، این دو برگه بخشی از قرآن کوفی‌اند که حدود ۲۰ سال پیش از موزه پارس شیراز به سرقت رفتند و طی سال‌های متمادی پاره‌های آن در حراجی‌های بزرگ دنیا با قیمت‌های بالا به‌فروش رفتند.

ماجرای سرقت قرآن کوفی به حدود ۲۰ سال پیش بازمی‌گردد. عصر روز ۲۷ فروردین ۱۳۸۲، چهار فرد مسلح با خرید بلیت وارد موزه پارس شیراز شدند و سپس نقاب بر صورت کشیدند و پس از تهدید و ارعاب نگهبان ویترین را شکستند و یک نسخه خطی را ربودند.

در این سال‌ها، برخی فعالان میراث فرهنگی، پیگیر وضعیت قرآن کوفی به‌سرقت رفته از موزه پارس بودند. در نهایت نیز مرتضی کریمی‌نیا، پژوهش‌گر نسخه‌های خطی، رد آن را در حراجی‌های بزرگ و مشهور دنیا پیدا کرد و متوجه شد که سارقان این کتاب را پاره‌پاره کرده‌اند و برگه‌های آن را جداگانه می‌فروشند.

خانه حراج کریستیز اعلام کرد که در حال بررسی ادعای سرقت این برگ‌هاست و فروش آنها را متوقف کرده است.

این دو ورق قرآن که قدمت آن به قرن نهم یا دهم میلادی بازمی‌گردد، به خط کوفی است که یکی از قدیمی‌ترین سبک‌های خوشنویسی اسلامی و نسخه‌های خطی به‌شمار می‌رود.