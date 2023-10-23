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کد مطلب 5919752
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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴

تشابه رفتارهای رژیم صهیونیستی و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی

تشابه رفتارهای رژیم صهیونیستی و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی

نکته قابل توجه آن است که آن زمان هم نلسون ماندلا و مبارزینش مثل حماس امروز، تروریست معرفی می‌شدند.

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