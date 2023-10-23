دریافت 7 MB کد مطلب 5919752 https://mehrnews.com/x33kyh ۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴ کد مطلب 5919752 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۴ تشابه رفتارهای رژیم صهیونیستی و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نکته قابل توجه آن است که آن زمان هم نلسون ماندلا و مبارزینش مثل حماس امروز، تروریست معرفی میشدند. کپی شد مطالب مرتبط جبهه مقاومت با وجود غده سرطانی اسراییل در اوج اقتدار است مخالفت تل آویو با ورود مجروحان از غزه به مصر آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه آمریکا موجب گسترده شدن جنایات اسراییل میشود/جنایات وحشیانه اسراییل را محکوم میکنیم جنبش حماس: مقاومت برای مقابله با تجاوز زمینی به غزه آماده است برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین نلسون ماندلا آپارتاید
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