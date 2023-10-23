به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رهبران ادیان (ارامنه، آشوریان، کلیمیان، و نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی و…) با موضوع محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به خصوص بمباران کلیسای ارتدوکس غزه در کلیسای مار سرگیس (کلیسای مرکزی ارامنه) امروز دوشنبه اول آبان برگزار شد.

مسیحیان حامی تلاش‌های مردم فلسطین هستند

سبو سرکیسیان اسقف اعظم ارامنه تهران در ابتدای این مراسم گفت: در ایام کنونی دنیا در تلاطم به سر می‌برد.متاسفانه از سال ۱۹۴۸ که رژیم صهیونیستی ایجاد شد خاورمیانه دستخوش اتفاقات مهیبی شد و آتش منطقه را فرا گرفت.

وی ادامه داد: ما مردم خاورمیانه شوربختانه دچار بحران شده‌ایم و تمامی مردم منطقه در نباشند تا صلحی در منطقه برقرار شود ولی تاکنون بی نتیجه بوده است. امیدوارم گفتگوی مؤثری داشته باشیم.

سبو سرکیسیان با تاکید بر اینکه همه مسیحی‌ها این جنایات را محکوم خواهند کرد، بیان داشت: مسیحیان حامی تلاش‌هایی هستند که مردم فلسطین در راه احقاق حق داشته‌اند. در سه هفته پیش در هندوستان جلسه کلیساهای آسیایی را برگزار کردیم. در پایان جلسه عملیات رژیم صهیونیستی را محکوم کردیم تا جهانیان احقاق حقی داشته باشند و حقوق مردم فلسطین برآورده شود. دو نفر از ایران در کنفرانس حضور داشتند و تلاش کردند تا آگاهی بخش برای حاضران باشند. ما باور داریم دنیای فعلی دنیای عادلانه ای نیست و باید تلاش کنیم به صورت یکپارچه به اهداف عالی برسیم. مجامع بین‌المللی در همین وضعیت بودند که ارامنه قره باغ آواره شدند در حالی که دنیا ساکت بودند. تنها مقام معظم رهبری بودند که منطقی را در سخنان خود به کار بردند که حق مردمان ارمنی در آن حاکم باشد.

زمان خوبی برای محک زدن سازمان‌های بین‌المللی است

سپس علی اکبر ضیایی مدیر مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این مرکز در حدود سی سال با ایجاد کنفرانس‌ها بین رهبران ادیان مختلف زیست مومنانه ای را ایجاد کرد. این اتفاقات در جهت صلح و همزیستی مسالمت آمیز بین مؤمنان بوده و تبلیغ و ترویج دین در میان خانواده و جوانان بوده است.

وی ادامه داد: حملات اشغالگرانه صهیونیستی به غزه و بیمارستان المعمدانی و حملات وحشیانه به اماکن مقدس مانند مساجد و کلیساهایی با قدمت هزارساله صورت رفته است و مورد هدف قرار گرفته است. تعداد شهدایی که در غزه اعلام می‌شود دل هر انسانی را به درد می‌آورد و زمان خوبی برای محک زدن سازمان‌های بین‌المللی است که سکوت اختیار کردند و کاری انجام نمی‌دهند.

رئیس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها بیان داشت: کاروان‌های کمک رسانی هم با ممانعت روبرو هستند این اقدامات را جامعه جهانی و همه پیروان ادیان محکوم می‌کند.

ما عکس و فیلم کودکان غزه را هم نمی‌توانیم ببینیم

سپس اسقف وانیا سرگیس اسقف کاتولیک آشوری به بیان سخنانی پرداخت و گفت: امروز جنایتی که در رژیم اشغالی می‌بینیم باید بتوانیم به زبان بیاوریم. در روز شنبه برای شهدای غزه دعا کردیم و از این طریق خواهان صلح و سلامتی در کشور غزه هستیم. شورای امنیت در این مواقع از صلح و آزادی دم نمی‌زنند و از رساندن دارو و غذا برای غزه دریغ دارند. بهترین پناهگاه‌ها برای ملت، مساجد و کلیساها هستند که به آنها هم رحم نمی‌کنند حتی به بیمارستان‌ها که کودکان و زنان زخمی نیز در آنجا هستند نیز رحم نمی‌شود.

اسقف وانیا سرگیس افزود: ما امروز برای کودکان جمع شده‌ایم. حقوق بشر و تمام ادیان توحیدی می‌دانند کشورهایی که نشان آزادی دارند ولی مغزشان خالی از تفکر است و چنین جنایاتی را محکوم نمی‌کنند و یا حتی از آن دفاع می‌کنند در حالی که ما عکس و فیلم کودکان غزه را هم نمی‌توانیم ببینیم.

وی در پایان گفت: آماده خدمت هستیم تا هر کار که دستمان برمیاید این جنایت را محکوم می‌کنیم و می‌خواهیم برای مدتی صلح ایجاد شود تا بتوانند به زخمی‌ها کمک رسانی کنند. تا کنون بیش از چهار هزار نفر شهید شدند و اگر این اتفاق برای خودشان افتاده بود چه فضایی را در مجامع بین‌المللی رقم می‌زدند؟

اسقف وانیا سرگیس کاتولیک آشوریان در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر عدم واکنش صریح واتیکان و پاپ اعظم گفت: در این جنایات جنگی خود واتیکان بیانیه صادر کرده و دیروز یکشنبه بیانیه داده است. همچنین جامعه ادیان توحیدی اطلاعیه صادر کرده و از طرفی ما به عنوان جامعه کلیساها نیز این جنایت را محکوم کردیم گرچه با محکوم کردن کاری درست نمی‌شوند و باید اقداماتی صورت بگیرد. پاپ هم اقداماتی برای محکومیت انجام داده‌اند.

هر چه زودتر آتش بس مقرر شود

در ادامه حاخام حمامی لاله زار رهبر کلیمیان ایران گفت: هر جنایتی و کشتار افراد بیگناه و بی دفاع و افراد نظامی محکوم است. کشتاری که کورکورانه است و مورد هدف قرار داده نمی‌شود.بیمارستان برای دردمندی افراد، پناهنده است هیچ انسان آزاده ای نمی‌تواند این جنایت را بپذیرد و آمریکا موجب گسترده شدن جنایت رژیم صهیونیستی می‌شود.

وی ادامه داد: مجامع بین‌المللی هم نباید تحت فشار سران برخی‌کشورها قرار بگیرند و هر چه زودتر آتش بس مقرر شده و امکان رسیدگی به مجروحان فراهم شود. ارزشهای هر دینی به وجود انسان بستگی دارد. امیدواریم افراد از این همه مشکلات رهایی پیدا کنند تا صلح در منطقه فرا گرفته شود که خواسته هر فردی است و ما از آن نیز حمایت می‌کنیم.

امیدواریم از سمت جمهوری اسلامی خدماتی را به مردم غزه برسانیم

سپس کشیش آلدو کشیش کلیسای شرق آشور در این کنفرانس جنایات و غیر انسانی را محکوم کرد و به تمام جهانیان گفت: آزادانه و با وجود تفاوت‌های که در کشور وجود دارد این جنایت را محکوم می‌کنیم و امیدواریم صلح و صفا در کل خاورمیانه برقرار شود.این اتفاقات باور نکردنی و غیر قابل توصیف است و امیدواریم بزودی زود این جنگ تمام شود تا خدماتی از طریق جمهوری اسلامی ایران به غزه برسانیم.