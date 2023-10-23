مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی امروز تا صبح فردا به دلیل تداوم زبانه‌های پرفشار سطح زمین در نوار شرقی و مناطق شمالی استان، آسمان ابری گاهی توأم با مه رقیق بوده و در مناطق مرکزی و جنوبی استان آسمانی غالباً صاف خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه هرچند در اواخر وقت امروز در مناطق کوهستانی افزایش ابر دور از انتظار نیست، گفت: از حوالی ظهر فردا با کاهش تدریجی فشار در سطح زمین، پدیده غالب در سطح استان وزش باد جنوبی گاهی با سرعت تند و افزایش نسبی دما خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: روز چهارشنبه ضمن وزش باد خزری و کاهش نسبی دمای هوا در مناطقی از استان افزایش ابر گاهی با بارش پراکنده به ویژه در نواحی منتهی به کوهستان سبلان پیش بینی می‌شود.

کوهی خاطرنشان کرد: مجدداً از روز پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده با حاکمیت پایداری شرایط جوی، آسمان استان صاف بوده و علاوه بر وزش باد جنوبی گاهی با سرعت تند دمای هوا به تدریج افزایش می‌یابد.