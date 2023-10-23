  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۸

مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد:

سرانه ورزشی کهگیلویه و بویراحمد ۶ سانتی متر افزایش پیدا کرده است

سرانه ورزشی کهگیلویه و بویراحمد ۶ سانتی متر افزایش پیدا کرده است

یاسوج_ مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: سرانه ورزشی در استان ۶ سانتی‌متر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله دهقان ظهر دوشنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی افزود: طی دو سال اخیر با هدفگذاری‌های انجام شده و تکمیل پروژه‌های ورزشی، سرانه ورزشی در استان از ۹۸ سانتی‌متر به ۱۰۴ سانتی‌متر افزایش پیدا کرده است.

دهقان با بیان اینکه در حال حاضر ۸۴ پروژه ورزشی در استان در دست اقدام است، اظهار کرد: با تزریق اعتبارات انجام گرفته تلاش می‌شود بهره‌برداری این پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن را داشته باشیم.

دهقان خاطرنشان کرد: همچنین زیرساخت‌های ورزشگاهی و هتل ورزش استان می‌تواند ظرفیت مطلوبی برای میزبانی از مسابقات در سطوح کشوری و بین‌المللی را ایجاد کند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: در دولت سیزدهم تحول خوبی در زیرساخت‌های ورزشی استان به ویژه در مناطق روستایی انجام شده است.

کد مطلب 5919792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها