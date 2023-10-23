وقوع رگبار باران و رعد و برق در ۲۳ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ اعلام کرد: وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت برای امروز در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و جنوب خراسان جنوبی و فردا در چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، ایلام، جنوب مرکزی، شمال غرب و غرب اصفهان، آذربایجان غربی، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق و شمال هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

وقوع این شرایط جوی چهارشنبه (۳ آبان ماه) در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس، خوزستان، ایلام، مرکزی، تهران، قم، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، اصفهان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان، پنج‌شنبه (۴ آبان‌ماه) در کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، بوشهر، نوار شرقی خوزستان، هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و جمعه (۵ آبان‌ماه) در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، یزد، نیمه شرقی فارس و خراسان جنوبی دور از انتظار نیست.

در این وضعیت آب و هوایی احتمال لغزندگی جاده‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، وزش باد شدید موقتی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از جمله بنرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهن‌سال و احتمال تأخیر در پرواز وجود دارد بنابراین سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از اسکان در بستر و حاشیه رودخانه‌ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و جابجایی عشایر، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره توصیه می‌کند.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ دیگری از احتمال خسارت به محصولات باغی، زراعی، سازه‌های موقت و ماشین‌آلات کشاورزی طی این بازه زمانی خبر داد و نسبت به تسریع در کشت محصولات پاییزه و انتقال نهاده‌های کشاورزی با اماکن مسقف، زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع با توجه به وقوع بارش، خودداری از انجام آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی با توجه به وقوع بارش، تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکان‌های مسقف (چغندرقند، سیب زمینی، انگور، صیفی‌جات، مرکبات، خرما و …) توصیه کرد.

از دیگر توصیه‌های این سازمان می‌توان به کنترل دما و رطوبت انبارها با توجه به افزایش رطوبت، جهت جلوگیری از خسارت بیماری‌های قارچی، بسته نگهداشتن دریچه‌های گلخانه‌ها هنگام کاهش دما و بارش، جلوگیری از نفوذ روان‌آب به داخل سالن‌های پرورشی، تنظیم دریچه‌های ورودی و خروجی آب استخرها با توجه به رخداد بارندگی و خودداری دامداران و عشایر از عبور در ارتفاعات، توقف در حاشیه رودخانه‏‌ها و مسیل‏‌ها با توجه به وقوع بارش اشاره کرد.