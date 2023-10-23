رایزنی بن فرحان با همتای سوری درباره تحولات غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، تلفنی با فیصل المقداد، وزیر خارجه سوریه گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف درباره آخرین تحولات تشدید تنش نظامی در غزه و اطراف آن رایزنی کردند.

وزرای خارجه عربستان و سوریه بر لزوم همکاری برای ایجاد راه حل های لازم با هدف از بین بردن تنش و توقف افزایش درگیری در منطقه تاکید کردند.

دو طرف همچنین بر اهمیت ایجاد راه حل عادلانه و منصفانه که به آرمان های ملت فلسطین پاسخ، و پیامدهای این بحران را در راستای حفظ جان شهروندان کاهش دهد، تاکید کردند.

لازم به ذکر است که جنگ میان گروههای مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی و بمباران وحشیانه غزه توسط رژیم اشغالگر قدس هفدهمین روز خود را سپری می کند. جنگی که بی سابقه ترین ضربه امنیتی، اطلاعاتی و نظامی را از سوی مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی وارد کرده و رژیم اشغالگر قدس برای سرپوش نهادن بر شکست خود، در حال ارتکاب جنایات تمام عیاری علیه مردم غزه است.