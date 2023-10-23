رایزنی «پوتین» و «داسیلوا» درباره وخامت شدید اوضاع جاری در فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: رئیس جمهور پوتین و «لولا داسیلوا» رئیس جمهور برزیل در جریان یک رایزنی تلفنی نگرانی عمیق خود را از افزایش تعداد تلفات غیرنظامیان در منطقه درگیری میان فلسطین و اسرائیل ابراز کردند.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: پوتین و رئیس جمهور برزیل تلفنی درباره وخامت شدید اوضاع جاری در فلسطین گفتگو کردند.

بیانیه کرملین دراین ارتباط اضافه کرد: پوتین و رئیس جمهور برزیل بر اهمیت برقراری آتش بس فوری، تخلیه خارجی ها از غزه و ارسال بدون مانع کمک ها به این منطقه تاکید کردند.

این بیانیه خاطرنشان کرد: رؤسای جمهور روسیه و برزیل جنبه های کاری مشترک برای اتخاذ تدابیری از طریق سازمان ملل با هدف کاهش تشدید بحران در فلسطین را نیز بررسی کردند.

وزیر بهداشت فلسطین ساعاتی پیش اوضاع غزه را فاجعه‌بار عنوان و اعلام کرد که در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه ۷ بیمارستان از روند خدمت‌رسانی به بیماران و زخمیان فلسطینی خارج شده است.

وی در ادامه افزود: آن چه در غزه در حال روی‌دادن است، نسل‌کشی جمعی به همراه نبود نیازهای اساسی زندگی است. باید فورا برای توقف نسل‌کشی جمعی فلسطینیان در غزه مداخله شود.

وزیر بهداشت فلسطین با اشاره به تعداد اندک کامیون‌های حامل مواد غذایی و کمک که از طریق گذرگاه رفح وارد غزه می‌شوند گفت: ۲۰ دستگاه کامیون حامل کمک در برابر نیازهایی ضروری موجود در نوار غزه، چیزی به حساب نمی‌آید.

وی در ادامه افزود: نظام پزشکی در نوار غزه فروپاشیده است. ما خواستار مداخله فوری سازمان ملل متحد هستیم. ما خواهان گشایش یک گذرگاه انسانی در غزه برای انتقال زخمی‌ها به رام‌الله یا مصر هستیم.