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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۱

شاعر برجسته افغانستانی:

آهنگ پنهانی در نثر ابوالفضل بیهقی مشاهده می‌شود

آهنگ پنهانی در نثر ابوالفضل بیهقی مشاهده می‌شود

مشهد- شاعر برجسته افغانستانی گفت: آهنگ پنهانی در نثر ابوالفضل بیهقی مشاهده می شود که متن تاریخ وی را همچون بیانی شاعرانه قابل توجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجیب بارور عصر دوشنبه در سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملی با تحسین نثر تاریخ بیهقی، اظهار کرد: شیوه بیان خاصی در تاریخ بیهقی به کار رفته، چنانکه این نثر از حالت عادی به نثر ماندگاری تبدیل شده است.

شاعر برجسته کشور افغانستان گفت: نثر بیهقی به عنوان نگه دارنده یک تمدن، در تحکیم هویت ملی ایرانیان و فارسی‌زبانان نقش مهمی دارد.

وی تصریح کرد: آهنگ پنهانی در نثر ابوالفضل بیهقی مشاهده می‌شود که متن تاریخ وی را همچون بیانی شاعرانه قابل توجه کرده است.

بارور گفت: شاهنامه فردوسی و تاریخ بیهقی بیان‌نامه های ملی هستند که در عنصر مشترک جغرافیای فرهنگی شکل گرفته اند.

کد مطلب 5919973

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