به گزارش خبرگزاری مهر، نجیب بارور عصر دوشنبه در سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملی با تحسین نثر تاریخ بیهقی، اظهار کرد: شیوه بیان خاصی در تاریخ بیهقی به کار رفته، چنانکه این نثر از حالت عادی به نثر ماندگاری تبدیل شده است.

شاعر برجسته کشور افغانستان گفت: نثر بیهقی به عنوان نگه دارنده یک تمدن، در تحکیم هویت ملی ایرانیان و فارسی‌زبانان نقش مهمی دارد.

وی تصریح کرد: آهنگ پنهانی در نثر ابوالفضل بیهقی مشاهده می‌شود که متن تاریخ وی را همچون بیانی شاعرانه قابل توجه کرده است.

بارور گفت: شاهنامه فردوسی و تاریخ بیهقی بیان‌نامه های ملی هستند که در عنصر مشترک جغرافیای فرهنگی شکل گرفته اند.