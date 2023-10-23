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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۷

ضرب الاجل رییس سازمان تعزیرات کشور:

تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی استان مرکزی

تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی استان مرکزی

اراک- رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: کالاهای اموال تملیکی استان مرکزی تا ٢٠ روز آینده تعیین تکلیف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان مرکزی اظهار داشت: کالاهایی که رأی تعزیراتی دارند در اسرع وقت باید تعیین تکلیف شوند.

وی ضمن گلایه از وضعیت نابسامان انبار تملیکی در اراک گفت: وضعیت انبارها باید به گونه‌ای باشند که ورود و خروج کالا مشخص و هر کدام از کالاها قبض انبار و رأی تعزیراتی داشته باشند.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: انتظار است مدیر کل تعزیرات حکومتی استان با تعیین ضرب الاجل، کالاهای دارای رأی را پس از صدور رأی تا مرحله فروش اموال نظارت مستمر داشته باشد.

اصانلو گفت: در تماس تلفنی با رئیس سازمان اموال تملیکی سرعت بخشی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای سازمان اموال تملیکی مدنظر ویژه قرار گرفت و مقرر شد انبارهای استان مرکزی نیز همانند دیگر استان‌ها مکانیزه شود.

وی افزود: همچنین در راستای تسهیل ارائه خدمت مناسب به مردم و کاهش هزینه‌ها مقرر شد رئیس سازمان اموال تملیکی کشور یک انبار برای جمع آوری کالاها در شهرستان ساوه اختصاص یابد.

کد مطلب 5919974

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