تشکیل ۳۷۰ پرونده قاچاق کالا به ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی ظهر یکشنبه در نشست خبری دستگاههای تابعه امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اصحاب رسانه با اشاره به افزایش ۷۳ درصدی عملکرد فیزیکی سازمان اموال تملیکی استان مرکزی اظهار کرد: این رشد نشاندهنده بهبود فرآیندها و بهرهوری بیشتر در تعیین تکلیف اموال مسروقه و قاچاق است که با تلاش مستمر کارکنان و همکاری دستگاههای مرتبط حاصل شده است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در سال جاری، بهسازی و تجهیز انبارهای سازمان بود که با تخصیص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار، انبار ۲ هزار و ۵۰۰ متری که سالها بلااستفاده بود، احیا و به حالت استاندارد درآمد.
قربانی تصریح کرد: همچنین تجهیز انبارها با خرید لیفتراک، جکپالت و نصب دوربینهای مداربسته، به روند مکانیزه شدن عملیات انبارداری کمک شایانی کرده است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی گفت: سال جاری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال کالا از طریق پنج مزایده رسمی و هفت مزایده خردهفروشی در این استان به فروش رسیده است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی با اشاره به کشفیات قاچاق در استان گفت: در سال جاری، ۳۷۰ پرونده قاچاق شامل بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ ردیف کالایی به ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال در استان مرکزی تشکیل شده است.
وی افزود: بخشی از این کالاها پس از رسیدگی قضائی به صاحبان آنها بازگردانده شد و ۷۱ پرونده نیز بهدلیل ملاحظات بهداشتی و امنیتی منهدم شد.
قربانی تصریح کرد: استان مرکزی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود بهعنوان مسیر عبور کالا شناخته میشود و بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق کشفشده در آن شامل انواع لوازم خانگی، پارچه و دستگاههای استخراج ارز دیجیتال (ماینر) است.
وی ادامه داد: سامانه جامع اموال تملیکی بهروزرسانی شده و تمام پروندههای قدیمی و جدید در بستر این سامانه یکپارچه ثبت و مدیریت میشوند.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی از واگذاری رایگان انبار متروکه جهاد کشاورزی در قالب طرح مولدسازی به سازمان اموال تملیکی استان مرکزی خبر داد و گفت: این اقدام باعث صرفهجویی قابل توجه در هزینههای اجارهای و ارتقا بهرهوری در مدیریت اموال شده است.
