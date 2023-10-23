شهید سید علی اندرزگو بسیجی پیشگام نهضت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه و اهدای جوایز سومین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو با رویکرد مقابله با تحریف تاریخ و تطهیر پهلوی‌ها با حضور حجت الاسلام محمد قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران امروز دوشنبه شب ۱ آبان ساعت ۱۸ و ۳۰ در تالار وحدت برگزار شد.

این آیین اختتامیه و اهدای جوایز در بخش‌های رمان بزرگسال، داستان کودک و نوجوان، روایت تاریخ و تاریخ شفاهی از نگاه نخبگان ادبیات و رسانه بود.

فهیمه پوریا ویراستار کتاب گلوله فیروزه‌ای از کتابستان معرفت در بخش ویرایش رتبه شایسته تقدیر را به خود اختصاص داد.

کتاب‌های «چاپید شاه» نوشته سپیده انوشه از انتشارات جمکران و «بزرگ شدی ریزه میزه» نوشته رفیع افتخار از انتشارات نشر جمال با کسب ۳۰ رأی از هیأت نخبگانی ادبیات و رسانه نامزدهای بخش کودک و نوجوان شدند.

جواد اسلامی، نوید ظریف کریمی و فائزه دره گزنی به ترتیب با کتاب‌های «مبارزه به روایت شهید سید اسدالله لاجوردی» از انتشارات روزنامه ایران، «پرده دوم» و «ننگ سالی» از انتشارات راه یار با کسب ۳۰ رأی از هیأت نخبگانی ادبیات و رسانه نامزدهای بخش روایت تاریخ و تاریخ شفاهی را کسب کردند.

کتاب‌های «چینی بند زن» نوشته زینب کریمی از انتشارات قدر ولایت، «داشی» نوشته محمدعلی گودینی از انتشارات سیب سرخ نیکان، «فصل بی هراسی» نوشته محمدحسن فاضل از شرکت چاپ و نشر بین الملل، «فصل توت‌های سفید» نوشته سیده عذرا موسوی از انتشارات شهرستان ادب و «گلوله فیروزه ای» نوشته فهیمه شهابیان از انتشارات کتابستان معرفت با کسب ۳۰ رأی از هیأت نخبگانی ادبیات و رسانه نامزد بخش داستان بلند و رمان بزرگسال را از آن خود کردند.

در ابتدای این مراسم محسن پرویز دبیر سومین جایزه ادبی شهید اندرزگو گفت: رژیم اشغالگر صهیونیستی به راحتی با زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی که غربی‌ها بر آن تاکید می‌کنند، مشغول کشتار و لطمه زدن به مردم فلسطین است. ما وظیفه داریم هرطور که می‌توانیم از این قتل کشی اعلام انزجار کنیم.

وی ادامه داد: جوانان و نوجوانان بعد از ما که زمان رژیم پهلوی را ندیده‌اند با شبهاتی مواجه می‌شوند. متأسفانه ما نتوانستیم به این نسل تفهیم کنیم چرا انقلاب کردیم؟ آنقدر در این زمینه کم کاری داریم که هر چه تلاش کنیم باز خلأ داریم. با وجود رویکرد مثبت جایزه ادبی شهید اندرزگو نویسندگانی به جشنواره روی آوردند که آثارشان می‌تواند پایه‌ها و دستمایه‌هایی برای تولیدات سینمایی قرار بگیرد.

دبیر سومین جایزه ادبی شهید اندرزگو افزود: این جایزه هر دو سال یک بار برگزار می‌شود. بعد از انتشار فراخوان جشنواره، آثار مرتبط جمع آوری می‌شود و توسط داوران چند اثر انتخاب می‌شوند. بعد از این مرحله از داوری جمع نخبگانی آثار را داوری نهایی می‌کنند. دایره داوران به این دلیل گسترده‌تر می‌شود تا مطمئن شویم کمتر خطا کرده‌ایم.

پرویز گفت: در شورای سیاستگذاری جشنواره مطرح شد از روش‌ها و مسیرهای دیگری تولیداتی را اضافه کنیم تا خوراک فکری برای نسل‌های بعد از خود تهیه کنیم و آنها را با حقایق آشنا کنیم.

وی افزود: اگر همان مقدار حقایقی که وجود داشته را برای نسل‌های بعد از خود بازگو کنیم متوجه می‌شوند انقلاب چه پر برکت بوده و یک نعمت است. باید برای نسل‌های بعد از خود دستاوردهای انقلاب تشریح بشود. به عنوان نویسنده کمک کنیم نسل‌های بعد از ما با حقایق و واقعیات آشنا بشوند.

در ادامه این مراسم اسماعیلی گفت: با عملیات موفقیت آمیز طوفان الاقصی یک پیروزی فوق العاده برای جهان مقاومت به دست آمد. نزدیک به هزار و ۸۰۰ کودک تا این لحظه در غزه به شهادت رسیده‌اند و این یک کودک کشی آشکار است. ان شاالله خدا هر چه سریع‌تر اضمحلال رژیم صهیونیستی را برای ما عیان کند و نماز وحدت را به امامت امام مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) در مسجد الاقصی برپا کنیم.

وی ادامه داد: شهید سید علی اندرزگو بسیجی پیشگام نهضت و یک مجاهد فی سبیل الله بود که فقط برای خدا کار می‌کرد و جز خدا چیزی نمی‌دید. این شهید را زود از دست دادیم اما ثمرات خون پاکش را در پیروزی انقلاب دیدیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: از ناشرین انقلابی تشکر می‌کنم پای کار آمدند. نیاز جدی داریم در بخش کودک و نوجوان بیشتر کار بشود. تولید محتوا و به آثار هنری از جمله سریال و پویا نمایی تبدیل شود. داستان‌ها و روایت‌ها جنبه نمایشنامه‌ای پیدا کند.

اسماعیلی گفت: همه نهادهای فرهنگی کنار هم هستند و فاصله‌ای بین آنها وجود ندارد. همه به عنوان سرباز نظام و رهبری کار می‌کنند.

در پایان این مراسم کبری سیلسپور همسر شهید سید علی اندرزگو گفت: سید علی اندرزگو با شهدای دیگر فرق دارد. این شهید به دست رژیم پهلوی به شهادت رسید. برای او مجلس ختمی گرفته نشد تا مردم او را نشناسند. سید علی اندرزگو را با لباس دفن کردند.

وی ادامه داد: ما با هم ۹ سال زندگی کردیم که ۷ سال آن را فرار کردیم تا رژیم پهلوی همسرم را شناسایی نکند. حاصل زندگی مشترک ما ۴ فرزند پسر بود که همه کودک بودند و پدرانشان را شهید کردند.

همسر شهید اندرزگو افزود: بعد از اینکه در ۱۹ رمضان سید علی اندرزگو را به شهادت رساندند، مأموران رژیم پهلوی ریختند منزل و اسلحه و کیف‌ها را بردند. من و چهار فرزندم در زندان اوین به اسارت رفتیم. وی گفت: از همسر شهیدم یاد گرفتم هر کاری برای رضای خدا انجام بدهم. همیشه به من می‌گفت: «هر کاری می‌کنی بگو خدایا برای رضای تو انجام می دم.»