معرفی برگزیدگان چهارمین جایزه شهید اندرزگو؛ سهم کدام ناشر بیشتر بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو، امشب در سالن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی، با معرفی برگزیدگان خود برگزار شد.

جایزه ویژه ویرایش

در این مراسم، با حضور گلعلی بابایی، علی‌محمد مودب شاعر و مدیرعامل موسسه شهرستان ادب، حسین قرایی مدیر روابط عمومی صداوسیما و علی رمضانی مدیر باغ کتاب، از محمدمهدی موسوی برگزیده بخش ویژه این دوره از جایزه اندرزگو، جایزه ویراستار برتر، تقدیر شد. محمدمهدی موسوی برای ویرایش کتاب «اعدامی‌ها» از نشر روزنامه ایران، موفق به دریافت این جایزه شد.

برگزیدگان داستان کوتاه و رمان نوجوان

سپس با حضور سید محسن اندرزگو، نادر قدیانی، چینی‌فروشان، حامد علامتی، میثم نیلی، میرکیانی و جان‌علیپور، از برگزیدگان بخش داستان کودک و رمان نوجوان تقدیر شد. در این بخش سمیه سلیمانی برای کتاب «فرار ماردوش» از چاپ و نشر بین الملل حائز رتبه سوم، طاهره مشایخ برای کتاب «سلفی با میرزا» از انتشارات مهرک حائز رتبه دوم، و هادی حکیمیان برای کتاب «اسپاگتی با سس قرمز» از انتشارات معارف، حائز رتبه برتر شدند.

برگزیدگان داستان بلند و بزرگسال

در ادامه با حضور بهزاد دانشگر، اکبر صحرایی و سمیه عالمی، حجت الاسلام رحیمیان، شهاب اسفندیاری، میثم مرادی، حجت الاسلام محمد قمی، مهدی اندرزگو و مجید شاه‌حسینی، از برگزیدگان بخش داستان بلند و رمان بزرگسال تقدیر شد. در این بخش سید میثم موسویان برای کتاب «گعده‌های دور آتش» از انتشارات کتاب‌نما حائز رتبه سوم، زکیه عباسی برای کتاب «پرواز مسکو» از انتشارات سوره مهر و نوید ظریف کریمی برای کتاب «باغ خونی» از انتشارات ستاره‌ها به صورت مشترک حائز رتبه دوم، و محسن مؤمنی شریف برای کتاب «ماه و بلوط» از انتشارات سوره مهر حائز رتبه اول شدند.

برگزیدگان روایت مستند و تاریخ شفاهی

سپس با حضور علی شجاعی صائین، جواد کامو، بخشایش محمدمهدی اسماعیلی وزیر سابق فرهنگ، قاسم تبریزی، محسن اندرزگو، حجت الاسلام راجی، یاسر احمدوند، حجت الاسلام فخرزاده، گلعلی بابایی و میثم نیلی، از برگزیدگان بخش روایت مستند و تاریخ شفاهی تقدیر شد. در این بخش فاطمه رحیمی برای کتاب «من ربانی شیرازی هستم» از انتشارات سوره مهر حائز رتبه سوم، هدایت‌الله بهبودی برای کتاب «از رضاخان تا رضاشاه» از انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و یعقوب توکلی برای کتاب «فهم زمانه» از انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل به صورت مشترک حائز رتبه دوم، و جواد اسلامی برای کتاب «مبارزه به روایت شهید محمدصادق اسلامی» از انتشارات سرچشمه حائز رتبه اول شدند.

طبق اعلام هیئت علمی این جایزه، در بخش ادبیات نمایشی، هیچ کتابی موفق به نامزدی و دریافت عنوان رتبه برتر را نداشت.