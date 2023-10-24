اولین شماره نشریه دانشجویی دانشگاه سوره منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین شماره نشریه دانشجویی راه متعلق به دانشجویان دانشگاه سوره، با هدف بررسی و تحلیل هنر انقلاب و معرفی آثار شاخص دانشجویی منتشر شد.
در این شماره از ماهنامه مصاحبه «محمدرضا وحیدزاده» شاعر، پژوهشگر هنر و مدیرگروه ادبیات پایداری دانشگاه سوره با اشاره به هنر اعتراضی و نقش آن در یادآوری آرمانهای انقلاب اسلامی و همچنین نقد و بررسی آثار دانشجویی با موضوع فلسطین و حادثه تروریستی شاهچراغ به قلم «مجید بزرگزاده» منتشر شده است.
هنر، دیالوگ با فرشته یا شیطان (سخنرانی حسن رحیمپور ازغدی در اردوبهشت ۱۴۰۲ دانشگاه سوره)؛ یادداشتی بر اثر «بازگشت حنظله» به قلم نورالهدی حیدریفر؛ شهادتی که نذر عباس بود، یادداشتی بر کتاب «سرباز روز نهم» به قلم بنیامین فلاحتی از جمله مطالب منتشره این شماره از نشریه دانشجویی راه به شمار میرود.
نظر شما