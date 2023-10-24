بیش از ۹۰ درصد حملات سایبری به دانشگاهها طی ۲ سال گذشته مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی مشاور وزیر علوم و رئیس حراست وزارت علوم صبح امروز در نشست پدافند غیر عامل وزارت علوم که در سالن شهدای جهاد علمی برگزار شد گفت: پدافند غیرعامل امروز بهعنوان مرجع تصمیمگیرنده و تصمیمساز در همه عرصهها و در متن همه برنامهها حضور پیدا کردهاست.
وی با بیان اینکه در طول دو سه سال گذشته بهویژه در دولت سیزدهم نگاه ویژه ای نسبتبه پدافند غیرعامل در حوزه آموزش عالی و دانشگاههایی اتفاق افتاده است افزود: بهجهت عجین شدن و پیوند نا گسستهای که پدافند غیرعامل امروز با فضای علم و فناوری به خود گرفته، هیچ توسعهای پذیرفتنی نیست مگر اینکه پدافند غیرعامل بهعنوان شاخص مؤثر و تأثیرگذار در آن حضور پیدا کند.
مشاور وزیر علوم ادامه داد: ما با این نگاه کار را در زمینه پدافند غیر عامل طی دو سال گذشته شروع کردیم و کمیتههایی در این زمینه شکلگرفت و احکام این کمیتهها به امضا و تأیید دکتر جلالی و وزیر علوم رسیده است.
وی افزود: موضوع دیگری که ما را واداشته است جدیتر نسبتبه پدافند غیرعامل با تأکید وزیر علوم نگاه کنیم، حوزههای تهدیدات و آسیبهایی است که میتواند وزارت علوم و آموزش عالی را درگیر کند.
فامیل کریمی به مانور خوبی که با برخی از دانشگاهها در ارتباط با هکها و حملات سایبری برگزارشده بود اشاره کرد و افزود: در طول دو سال گذشته به جرأت میتوانیم بگوییم که با اجرای بخشی از دستورالعملهای مربوط به پدافند غیر عامل، از حدود ۱۰ الی ۱۲ حملات سایبری به دانشگاهها توانستیم بیش از نود درصد را مهار کنیم.
وی با اشاره به احصاء و فعالیتهای وزارت عطف در پدافند غیر عامل گفت: ما در دانشگاهها ۲۳ فعالیت احصا کرده ایم که منطبق بر پدافند غیرعامل است و نمیتواند جدا از آن باشد.
مشاور وزیر علوم ادامه داد: در پژوهشگاهها حدود ۹ فعالیت، در پارکهای علم و فناوری ۱۸ فعالیت، در روابط بینالملل ۶ فعالیت، در ستاد وزارت علوم ۹ فعالیت و در مجموع ۶۵ فعالیت منطبق با پدافند غیرعامل در طول سال در بطن مأموریتهای ما در آموزش عالی احصاء شده و در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: ما همچنین طراحی و شبیهسازی حمله به سایت اصلی دانشگاه تبریز را از صفر تا صد خودمان انجام دادیم کار فنی بسیار خوبی بود، متأسفانه اخیراً یک حمله سایبری نسبتبه سایت وزارت علوم اتفاق افتاد، آنچه که به ما قدرت داد تا آن حمله را مهار کنیم آموزشهایی بود که در این عرصه اتفاق افتاده بود.
وی افزود: ما علاوه براینکه توانستیم ستاد و مجموعه را در زمینه پدافند غیر عامل هماهنگ کنیم شرکتهای پشتیبانی را نیز پای کار آوردیم و محک خوردند خیلی مواقع حملاتی که انجام میشود آسیبهایی که میبینیم از شرکتهای پشتیبان است. همچنین قطعی برق ناگهانی را شبیهسازی و کاملاً قطع کردیم و نسخه شبیهسازی ما با دانشگاه تبریز کمتر از دو دقیقه طول کشید.
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