به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی «ممیرو» و «ایرو» به کارگردانی هادی محقق از ساعت ۱۸ چهارشنبه ۳ آبان در بستر اینترنتی عرضه می‌شوند.

هادی محقق از فیلمسازانی است که سینمای هنری ایران را نمایندگی می‌کند و با «ممیرو» و «ایرو» افتخاراتی را در جهان کسب کرده است. فیلم بعدی او به نام «درب» بعد از حضور در جشنواره‌های جهان هم اکنون در سینماهای فرانسه روی پرده است.

فیلم «ممیرو» داستان تنهایی ایاز، پیرمرد واخورده از زندگی پر مشقت خود را روایت می‌کند که بعد از اتفاقی مهیب در زندگی، با نوه خود روزگار می‌گذراند و خود را مسبب همه اتفاقات می‌داند.

برخی از عوامل فیلم «ممیرو» عبارتند از نویسنده و کارگردان: هادی محقق، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، تدوین: مجید برزگر، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح صحنه: حسین قزلباش، طراح گریم: پدرام زرگر، طراح پوستر: مجید برزگر، طاها ذاکر، عکاس: سعیده شریعتی، تهیه کننده: رضا محقق و مجید برزگر.

یدالله شادمانی در نقش ایاز، میثم فرهموند در نقش ابراهیم، فاطمه بهادر در نقش نرگس، پریسا واصلی، مهیار آب‌روان، طلوع جهانبازی و منوچهر اشکویی بازیگران این فیلم هستند.

همچنین در خلاصه داستان «ایرو» آمده است: پیرمردی به تنهایی زندگی می‌کند و در انتظار قصاص فرزند خود است اما به او اطلاع می‌دهند که فرزندش در زندان سکته کرده است. او برای تحویل جنازه راهی شهر شده و با اتفاقاتی مواجه می‌شود ...

برخی از عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: هادی محقق، بر اساس طرحی از هادی محقق و وحید حاجیلویی، تهیه‌کننده: رضا محقق، مدیر فیلمبرداری: علی شاهیده، منشی صحنه: ماندانا قاسمی، طراح صحنه و لباس: حسین قزلباش، طراح چهره‌پردازی: پدرام زرگر، صدابردار: علیرضا کریم‌نژاد، عکاس: حسام خلوصی، طراح پوستر: فرود عباسی، مدیر تولید: هادی دیباجی.

بازیگران «درب» حمدالله عزیزی، محمدمهدی آذرخش، حسین قزلباش، مهیار ابروان، زین‌العابدین پناهنده هستند.

این آثار در پلتفرم فیلم نت قابل مشاهده هستند.