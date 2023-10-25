ارتباط اضافه وزن بارداری و ریسک بالای مرگ ناشی از دیابت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، محققان دریافتند که افزایش وزن بیش از مقدار توصیه شده در دوران بارداری با افزایش خطر مرگ به دلیل شرایطی مانند بیماری قلبی و دیابت مرتبط است.

شواهد حاکی از آن است که تقریباً نیمی از افراد باردار، بیش از آنچه در دستورالعمل‌های جدید توصیه می‌شود، وزن اضافه می‌کنند.

یک گزارش جدید نشان داد که افزایش وزن بیش از حد در دوران بارداری با خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی یا دیابت در دهه‌های آینده مرتبط است.

بر اساس این مطالعه، خطر مرگ بیشتر در اکثر گروه‌های وزنی مورد مطالعه، از جمله افرادی که قبل از بارداری دارای وزن کم، وزن طبیعی یا اضافه وزن بودند، مشاهده شد.

محققان دانشکده پزشکی پرلمن در دانشگاه پنسیلوانیا امیدوارند که این یافته‌ها خطرات سلامتی مرتبط با افزایش وزن بارداری را روشن کند.

افزایش وزن بالا می‌تواند ناشی از ترکیبی از عوامل باشد و نه فقط خود بارداری که شامل انتخاب‌های غذایی، کاهش فعالیت بدنی، تغییرات هورمونی و استرس عاطفی است.

به عنوان مثال، افزایش دریافت کالری ناشی از تغییرات هورمونی همراه با کاهش فعالیت بدنی می‌تواند افزایش وزن را تسریع کند.

در همین حال، استرس بارداری می‌تواند بر عادات غذایی و سطح فعالیت تأثیر بگذارد.

مشکلات پزشکی زمینه‌ای نیز می‌تواند منجر به افزایش وزن شود.

به عنوان مثال، افزایش وزن می‌تواند ناشی از احتباس مایعات باشد، که یک علامت رایج در پره اکلامپسی است، وضعیتی که باعث فشار خون بالا و پروتئین در ادرار در دوران بارداری می‌شود.

محققان می‌گویند: «ما می‌دانیم که افراد مبتلا به پره اکلامپسی در معرض خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی - فشار خون بالا، سکته مغزی، بیماری قلبی - در آینده هستند.»

همچنین اضافه وزن می‌تواند باعث مقاومت به انسولین شود که باعث می‌شود بدن کمتر به انسولین پاسخ دهد.

با گذشت زمان، این شرایط می‌تواند منجر به افزایش سطح قند خون و ایجاد دیابت نوع ۲ شود.

افزایش وزن همچنین می‌تواند باعث التهاب سیستمیک شود که یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی عروقی است.