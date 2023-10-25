به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه دو پکن و واشنگتن تلاش میکنند اختلافها را مدیریت کنند و با هم و به صورت مشترک به چالشهای جهانی پاسخ دهند، رسانههای دولتی چین اعلام کردند «شی جینپینگ» رییسجمهور چین با ارسال نامهای به مناسبت ضیافت شام سالانه کمیته ملی روابط آمریکا و چین مستقر در نیویورک اعلام کرد چین خواهان همکاری با آمریکاست.
رییسجمهور چین همچنین تأکید کرد که اینکه آیا آمریکا و چین میتوانند «راه درست» را خلق کنند یا نه، برای جهان بسیار مهم است.
درخواست شی برای برقراری روابط دوجانبه با ثباتتر، که به گفته او باید بر اساس اصول «احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری برد-برد» بنا شود، پیش از سفر مهم «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین به واشنگتن در اواخر این هفته مطرح می شود.
سفر پنجشنبه تا شنبه این دیپلمات ارشد چینی به آمریکا، بالاترین سطح تعامل حضوری بین دو کشور پیش از دیدار مورد انتظار جو بایدن، رئیس جمهورآمریکا و شی در سانفرانسیسکو در نشست نوامبر همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) خواهد بود.
پیش از این چند مقام ارشد آمریکا از جمله آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور، تابستان امسال با همتایان چینی خود در پکن دیدار کردند.
به نوشته رویترز اولویت اصلی واشنگتن این است که اطمینان حاصل کند که رقابت شدید بین دو اقتصاد بزرگ جهان و اختلافات آنها بر سر موضوعات زیادی از تجارت گرفته تا تایوان و دریای جنوبی چین به درگیری و جنگ ختم نخواهد شد.
وبسایت دولتی گلوبال تایمز چین با انتشار مقالهای نوشته است که «ناظران چینی بر این باورند که سفر (وانگ یی) راه را برای دیدار احتمالی بین سران دو کشور هموار میکند، اما افزودند که واشنگتن باید تلاشهای مشخصی برای رسیدگی به نگرانیهای پکن و نشان دادن صداقت خود انجام دهد.
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