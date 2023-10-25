نمایش «شکلی دیگر» از پاپیه ماشه در استخر

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی «شکلی دیگر» با آثار مجسمه از علی ملک در استخر از پروژه‌های آرتیبیشن در مجموعه‌ ایوان ربط جمعه ۵ آبان برگزار می‌شود.

در مجموعه «شکلی دیگر» ۱۳ اثر از مجسمه‌های علی ملک در استخر مجموعه ایوان ربط به نمایش درمی‌آید. مجسمه‌های این مجموعه از پاپیه ماشه هستند.

علی ملک هنرمندی خودآموخته است که از سال ۱۳۸۳ در پی یک اتفاق ساده به هنر مجسمه‌سازی روی آورد. او جوانی را در مسیر ورزش و سینما گذراند. ملک به سال ۱۳۷۵ در حوزه سینما تحصیل کرد. روزی در پی آشنایی با یک کتابفروشی و نقاشی اتفاقی او از یک سگ، استعدادش شناخته شد و سپس از آن به عنوان تصویرگر با یک انتشارات مشغول به کار شد. در ادامه چندان به این هنر علاقه نداشت در نتیجه بعد از آشنایی با هنر مدرن و پست مدرن به صورت مستقل به مجسمه‌سازی پرداخت. او در ادامه وارد انجمن نقاشان شد و راه خود را به نحوی غریزی طی کرد.

نمایشگاه انفرادی علی ملک با عنوان «شکلی دیگر» از روز جمعه ۵ آبان در گالری استخر ایوان ربط واقع در شریعتی، بالاتر از پل رومی، کوچه رضایی، پلاک ۶ گشایش می‌یابد و تا پنجشنبه ۱۸ آبان ادامه دارد.