نان «کرنو» انار رتبه دوم جشنواره ملی نان را کسب کرد

محسن منصورآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به کسب رتبه دوم نان کرنوی شهرستان انار در جشنواره نان کرمان افزود: استان‌های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب رتبه‌های اول و سوم را به دست آوردند.

او با اشاره به اینکه انار یکی از شهرستان‌هایی است که پخت نان کرنو از قدیم الایام در آن رواج داشت است اظهار کرد: قدیمی‌ترین آثار تنور پخت نان کرنو در ارگ تاریخی انار قرار دارد که مربوط به دوره ساسانیان است.

مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان انار ادامه داد: هنوز بقایای تنور نان کرنو در این ارگ تاریخی وجود دارد علاوه بر این، در یکی از خانه‌های تاریخی انار به نام خانه خادم آستانه که پیشینه آن به دوره زندیه باز می‌گردد، هنوز بقایای «سازه گلی کرنو» وجود دارد. این شواهد نشان می‌دهد که نان کونو در انار قدمتی به درازای تاریخ دارد.

او گفت: طریقه پخت نان کرنو محلی به این صورت است که اول آرد محلی را با آب و خمیر مایه محلی خمیر می‌کنند و بعد از حدود ۴۰ دقیقه که خمیر آماده شد، کرنو را به مدت حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه با هیزم آتش گرم می‌کنند و بعد از چانه گرفتن چانه‌ها را داخل کرنو می‌گذارند و حدود ۳۰ دقیقه که تمام نان، مغز پخت شد، نان را بیرون می‌آورند.