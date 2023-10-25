به گزارش خبرنگار مهر، تجمع ۵ هزار دانش آموز تهرانی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین صبح امروز در میدان فلسطین برگزار شد.

تعداد زیادی از دانش آموزان پیش از آغاز برنامه در میدان حضور داشتند؛ با این حال پس از شروع برنامه نیز گروهی از دانش آموزان از خیابان‌های اطراف و در حالی که علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دادند؛ به سمت میدان حرکت کردند.

پرچم عزیز کشورمان به همراه پرچم فلسطین و حزب‌الله لبنان در دست بسیاری از دانش آموزان بود و در کل مراسم اهتزاز این تعداد پرچم‌ها جلوه خاصی به میدان فلسطین داده بود.

همچنان که گروه‌های سرود و تواشیح در سکوی مشخص شده در میدان به اجرای برنامه می‌پرداختند و ویدیوکلیپ‌های مقاومت به نمایش در می‌آمد؛ گروه‌های دانش آموزی بیشتری نیز به تدریج میدان فلسطین و خیابان‌های اطراف را پر کردند.

مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا بیشترین شعار دانش آموزان در لحظات آغازین مراسم بود.

مجری این برنامه تجمع، حامد سلطانی بود که بین اجرای گروه‌های سرود قطعات و شعرهای حماسی می‌خواند و از دانش آموزان می‌خواست در هنگام اجرای سرودها پرچم‌های خود را به اهتزاز در بیاورند.

دانش آموزان علاوه بر شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، شعارهای دیگری را نیز یاد گرفته و با صدای بند می‌خواندند؛ خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون

حاج حسین یکتا یکی از سخنرانان این مراسم بود که ضمن قدردانی از حضور دانش آموزان در این مراسم گفت: سال ۱۳۴۲ وقتی از حضرت امام خمینی پرسیدند یاران شما کجا هستند؛ ایشان به نوزادان در گهواره و کودکان اشاره کردند که در آینده مسیر انقلاب اسلامی را روشن خواهد کرد. امروز هم حضور شما دانش آموزان در کنار کودکان فلسطینی هستید و ضمن همدردی با آنان، مسیر مقاومت را روشن و پیروزی علیه اشغالگران غاصب را نوید می‌دهید.

یکتا با بیان این مطلب که حضور شما به دشمن نشان می دهد که حاج قاسم هنوز زنده است؛ گفت: امروز به جای حاج قاسم این همه پرچم‌دار آمده است تا همگی با رهبرشان بیعت کنند که منتظر فرمان رهبری هستند. دشمنان و حامیان اسراییل هم این حضور شما دانش آموزان را می‌بیند و متوجه می‌شوند که دهه هشتادی‌ها به میدان آمدند.

یکتا با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که دهه هشتادی ها همان نسلی هستند که انقلاب را به اوج می‌رساند؛ گفت: نسل نوجوان و جوان امروز با حرکت در مسیر حاج قاسم، پشت دیواره‌های بیت المقدس است.