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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

حمله موشکی گسترده مقاومت به اراضی اشغالی

حمله موشکی گسترده مقاومت به اراضی اشغالی

نیروهای مقاومت فلسطین دقایقی قبل در واکنش به حملات اشغالگران صهیونیست علیه مناطق مسکونی، یک حمله موشکی گسترده به سمت اراضی اشغالی انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مقاومت فلسطین یک حمله موشکی گسترده به سمت اراضی اشغالی انجام دادند.

گردان‌های قسام اعلام کردند که پایگاه نظامی «رعیم» را هدف حمله موشکی خود قرار دادند.

دقایقی قبل نیز شبکه الجزیره گزارش داده بود: آژیرهای خطر در عسقلان و زیکیم اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس گزارش این شبکه، حملات موشکی گسترده از سمت نوار غزه به سمت شهرهای فلسطین اشغالی آغاز شده است.

خبرنگار المیادین ساعاتی قبل گزارش داده بود که تنها طی چند ساعت دست کم ۱۰۰ فلسطینی در جریان حملات وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شهادت رسیده اند.

با شهادت این فلسطینی‌ها، تعداد شهدای فلسطینی از شش هزار تن عبور کرده است. شرایط بهداشتی در نوار غزه نیز فاجعه بار است.

کد مطلب 5921370

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