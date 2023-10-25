به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکا اعلام کردند به علت اختلاف‌نظرها در حزب جمهوری‌خواه، کنگره آمریکا احتمالاً درخواست جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا برای کمک‌های مالی بیشتر به اوکراین و اسرائیل را رد می‌کند.

به نوشته نشریه «پولیتیکو» درخواست جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای تامین مالی ۱۰۶ میلیارد دلاری در بودجه امنیت ملی با مشکل اختلافات حزب جمهوری خواه در سنا مواجه است که می تواند به رد درخواست یا تغییر قابل توجهی منجر شود.

جمهوری خواهان درباره اینکه آیا کمک به اسرائیل و اوکراین باید مساوی باشد یا خیر اختلاف نظر دارند و بسیاری خواستار تمرکز بیشتر بر سیاست مهاجرت هستند.

بنابر گزارش پولیتیکو، حامیان حمایت از اوکراین و اسرائیل از سوی حزب جمهوری خواه به درخواست بایدن بدبین هستند.

رسانه‌های آمریکا هفته پیش اعلام کردند که جو بایدن به دنبال یک بسته کمک امنیتی ۱۰۵ میلیارد دلاری برای حمایت و پشتیبانی از اوکراین، رژیم اسرائیل و حفاظت از مرزهای جنوبی آمریکاست.

این درخواست در حالی است که فعالیت کنگره آمریکا در عمل متوقف شده است زیرا جمهوری خواهان مجلس نمایندگان با یکدیگر بر سر اینکه چه کسی باید رییس مجلس باشد، در حال رقابت و اختلافات داخلی هستند.

در این میان سهم بزرگ این بسته کمک با بیش از ۶۱ میلیارد دلار برای اوکراین در نظر گرفته شده است. بر اساس آمار ارایه شده توسط وزارت امور خارجه آمریکا، از زمان جنگ روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایالات متحده زرادخانه‌ای به ارزش ۴۴ میلیارد دلار برای کمک‌های امنیتی به اوکراین تخصیص داده است.

بایدن همچنین خواستار ۱۴.۳ میلیارد دلار کمک اضافی به اسرائیل، ۲ میلیارد دلار دیگر برای امنیت تایوان و هند و اقیانوس آرام و کمی بیش از ۹ میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه است.

رژیم صهیونیستی در حال بمباران غزه و کشتار مردم فلسطین است و تا کنون آمریکا وعده داده که از هیچ کمکی به تل آویو برای مقابله با گروه‌های فلسطینی دریغ نخواهد کرد.

علاوه بر این، کاخ سفید به دنبال ۶.۴ میلیارد دلار برای عملیات مرزی در جنوب و مرز مکزیک است تا به انتقادات جمهوری خواهانی را که دولت بایدن را به عدم انجام اقدامات کافی برای مقابله با مهاجرت از آمریکای لاتین متهم می‌کنند، پاسخ داده باشد.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن این میزان درخواست بودجه را بازتاب جایگاه ایالات متحده در صحنه جهانی توصیف کرد و گفت: «این درخواست بودجه برای پیشبرد امنیت ملی آمریکا و تضمین امنیت مردم آمریکا حیاتی است.»