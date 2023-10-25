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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۱

زلنسکی: به زیرساخت‌های روسیه حمله می‌کنیم

زلنسکی: به زیرساخت‌های روسیه حمله می‌کنیم

رئیس‌جمهور اوکراین امروز تهدید کرد که کشورش به زیرساخت‌های روسیه حمله می‌کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو مدیا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌ جمهور اوکراین امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: اوکراین به حملات زیرساختی روسیه پاسخ خواهد داد.

رئیس‌ جمهور اوکراین در این خصوص گفت که کی یف نه تنها از خود در برابر حملات روسیه به زیرساخت‌ های انرژی این کشور دفاع می‌ کند، بلکه تلافی هم خواهد کرد.

زلنسکی گفت: امسال نه تنها از خود محافظت خواهیم کرد، بلکه پاسخ خواهیم داد.

وی ادعا کرد که کرملین از قصد اوکراین برای مقابله به مثل آگاه است، زیرا روسیه ابتدا ناوگان خود را از کریمه خارج کرد و اکنون هواپیماهای خود را دورتر از مرزهای اوکراین قرار می دهد.

اظهارات زلنسکی پس از آن بیان شد که مقامات گزارش دادند روسیه در حال آماده شدن برای ازسرگیری حملات خود به زیرساخت های حیاتی اوکراین برای زمستان است.

کد مطلب 5921876

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    نظرات

    • CA ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 1
      پاسخ
      دلقک روانی 😂
    • CA ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 1
      پاسخ
      چند کلمه هم از مادر عروس بشنویم 😂😂😂😂😂
    • ایرانی IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر پوتین

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