به گزارش خبرنگار مهر، علی حجر گشت صبح چهارشنبه در آئین نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدارس استان البرز که به میزبانی دبیرستان فرزانگان سه برگزار شد، ضمن تبریک هفته پدافند غیرعامل گفت: وظیفه همه ما این است که با آگاه سازی خانواده‌ها و دانش آموزان در راستای اهداف پدافند غیرعامل، این موضوع را در آموزش و پرورش جدی بگیریم و گسترش دهیم چرا که دشمنی دشمنان هم در این حوزه بسیار جدی است.

وی خاطرنشان کرد: ما تهدیدهای مختلفی را پشت سر گذاشتیم و امروز دیگر تهدیدها، صرفاً مربوط به حوزه‌های نظامی نیست و ما نیز باید هم سطح با تهدیدها، هوشیاری و آمادگی خود را ارتقا دهیم.