ضرورت ارتقای آمادگی عمومی در برابر تهدیدها

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولی صبح دوشنبه در جمع دانش آموزان شهرستان سیمرغ اظهار کرد: پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از سلاح و با هدف کاهش آسیب‌پذیری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، پیش‌بینی تهدیدها، کاهش خسارات و تداوم خدمات ضروری انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تحقق اهداف پدافند غیرعامل افزود: شناسایی مخاطرات محیط‌های آموزشی، تقویت مهارت‌های حل مسئله و آموزش شیوه‌های پیشگیری و مدیریت بحران در مدارس، زمینه تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر را فراهم می‌کند.

مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران، رویکرد مردم‌محور را از مؤلفه‌های اصلی مقابله با تهدیدها برشمرد و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت اجتماعی و ارتقای آمادگی عمومی، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری کشور و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای آینده دارد.

در ادامه این مراسم، فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با تأکید بر نقش مدارس در ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل اظهار کرد: آموزش مستمر و فرهنگ‌سازی در محیط‌های آموزشی، زمینه نهادینه‌شدن اصول پدافند غیرعامل و افزایش آمادگی جامعه در برابر تهدیدهای مختلف را فراهم می‌کند.

وی افزود: برنامه‌های پدافند غیرعامل نباید به مراسم نمادین محدود شود، بلکه باید با مشارکت فعال دانش‌آموزان و اجرای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در طول سال تحصیلی استمرار یابد.

کلبادی‌نژاد با اشاره به اهمیت سواد رسانه‌ای، امنیت فضای مجازی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: آشنایی دانش‌آموزان با تهدیدها و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها، در ارتقای مسئولیت‌پذیری و افزایش آمادگی خانواده‌ها و جامعه مؤثر است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای توسعه برنامه‌های پدافند غیرعامل در شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت حدود ۲۳ هزار کلاس درس مازندران می‌توان زمینه مشارکت دانش‌آموزان در مسابقات فرهنگی، انشانویسی و فعالیت‌های آموزشی مرتبط با این حوزه را گسترش داد.