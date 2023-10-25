تعریض محور قیدار به ابهر از اولویت مهم حوزه راه سازی زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد خلیلی با بیان اینکه تعریض محور قیدار به ابهر یکی از رویکردهای اداره‌کل راه و شهرسازی استان به شمار می‌رود، اظهار کرد: در همین راستا به دنبال تامین اعتبار لازم برای انجام این کار هستیم و بنا داریم با توجه به تردد بالای وسایط نقلیه از این محور، هر چه زودتر این کار انجام و به اتمام برسد.

وی با یادآوری اینکه همزمان با تعریض محور قیدار به ابهر که با اخذ مجوز و ردیف بودجه انجام شده، پیمان‌سپاری ۲۴ کیلومتر از محور حد فاصل قیدار تا روستای دوتپه نیز از ابتدای سال ۱۴۰۰ محقق شده است، افزود: اگر بخواهیم به جزئیات اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کنیم، ۸ کیلومتر از این مسیر با انجام عملیات خاک‌برداری و ابنیه مراحل اجرای لایه‌های روسازی و آسفالت انجام شده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه یکی از دلایل مهم برای تعریض محور قیدار به ابهر، وقوع تصادفات رانندگی بوده و همین امر باعث شده است تا مردم دغدغه‌های زیادی در این زمینه داشته باشند، ادامه داد: با توجه به شرایط این محور و در راستای حل مشکلات به وجود آمده، کمیسیون ایمنی استان تشکیل و موضوع در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه کنترل تصادفات مسیر، اجتناب از سبقت‌های غیرمجاز و رعایت سرعت مجاز جزو مواردی بود که در کمیسیون ایمنی استان به عنوان برنامه‌های کوتاه‌مدت مطرح شد، خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد افزایش ایمنی نقاط حادثه‌خیز مسیر از طریق نصب علائم و آشکارسازی و نیز تعریض بخش‌هایی از مسیر از جمله گردنه آقاج صورت گیرد.