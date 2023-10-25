به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید اسباب بازی برای کودک، کاری به ظاهر ساده اما بسیار حساس است. فرزند شما مدت زمان زیادی از شبانه روز خود را، به اسباب بازی هایش اختصاص می دهد. همین مسئله باعث می شود تا اسباب بازی ها، نقش پر رنگی در شکل گیری و رشد کودک داشته باشند. در این مقاله قصد داریم تا ۵ نکته طلایی، که در هنگام خرید اسباب بازی پسرانه باید به آنها توجه داشته باشید را، مورد بررسی قرار دهید. همچنین اگر قصد خرید اسباب بازی پسرانه دارید و به دنبال یک منبع راهنما هستید، پیشنهاد می کنیم راهنمای جامع خرید اسباب بازی پسرانه را نیز مطالعه فرمایید.

بطور کلی بهترین اسباب بازی پسرانه؛ محصولی است که مناسب سن کودک بوده و با توجه به توانایی های پسر بچه ها انتخاب شده باشد. از آنجایی که انتخاب ها سلیقه ای است نمی توان به راحتی یک مدل از اسباب بازی را بهترین اسباب بازی پسرانه دانست.

برای خرید اسباب بازی پسرانه باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

تفاوتی ندارد که قصد خرید از فروشگاه های فیزیکی، و یا آنلاین را داشته باشید. برای خرید اسباب بازی های پسرانه، باید به این ۵ نکته توجه داشته باشید. با دانستن این موارد و توجه به آنها، خریدی شیرین و آسان را تجربه خواهید کرد.

سن پسر بچه خود را در نظر بگیرید

پسر بچه شما در هر سنی که باشد، توانایی های محدود خود را دارد. به عنوان به مثال طبیعی است که یک نوزاد ۶ ماهه، نتواند با یک ماشین کنترلی بازی کند. همچنین یک پسر نوجوان نیز به اسباب بازی های ساده و پیش پا افتاده جذب نخواهد شد. در هر سن شما باید توجه داشته باشید محصولی که تهیه می کنید، با توانایی های فرزند شما تناسب داشته باشد.

علاوه بر توانایی پسر بچه شما در بازی با محصولی که خریداری کرده اید، رشد و تقویت او نیز اهمیت دارد. مثلاً در سنین ۶ ماه تا ۱ سال، می توانید با تهیه پیانو های فانتزی و اسباب بازی، پسر بچه خود را با صدا های مختلف، از جمله صدای حیوانات آشنا کنید. یا در سنین بالاتر، استفاده از اسباب بازی های کنترلی، می تواند باعث تقویت تمرکز و افزایش اعتماد به نفس در فرزند شما شود.

حال برای اینکه بدانید آیا اسباب بازی پسرانه ای که انتخاب کرده اید، با سن فرزند شما تناسب دارد یا نه، می توانید از بسته بندی خود محصول استفاده کنید. بر روی همه اسباب بازی ها، سن مناسب برای استفاده از آن نوشته شده است. همچنین می توانید از فروشنده نیز برای انتخاب و خرید کمک بگیرید.

کیفیت را فدای قیمت ارزان نکنید!

داشتن یک خرید ارزان و مقرون به صرفه، بی شک برای همه ما جذاب است. اما خرید یک اسباب بازی پسرانه، صرفاً به خاطر قیمت پایین آن، می تواند مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد. این مسئله زمانی که پسر بچه شما سن کمی دارد، پر رنگ تر از هر زمان دیگری است. نوزاد شما با لمس کردن و در دهان قرار دادن اشیاء مختلف، آنها را شناسایی می کند. یک اسباب بازی پسرانه ارزان که مواد اولیه غیر بهداشتی در تولید آن به کار رفته باشد، می تواند سلامت پوستی و گوارشی فرزند شما را تهدید کند.

همچنین کودکان و به خصوص پسر بچه ها، در سنین پایین، چندان در استفاده از اسباب بازی های خود محتاط نیستند. همین مسئله باعث می شود تا اسباب بازی های بی کیفیت و غیر استاندارد، در همان روز های اول شکسته، و غیر قابل استفاده شوند.

به برند تولید کننده توجه داشته باشید

امروزه در فروشگاه ها، تنوع بسیار بالایی از اسباب بازی های پسرانه وجود دارد. برند های مختلف خارجی و داخلی، محصولات خود را در بازار های سنتی و آنلاین عرضه می کنند. توجه به برند تولید کننده و سابقه آن، می تواند تا حدودی تضمین کننده خریدی مطمئن باشد.

به عنوان نمونه، اگر برای پسر بچه خود به دنبال یک اسباب بازی نشکن و بسیار مقاوم هستید، می توانید محصولات برند هولی تویز را بررسی کنید. هولی تویز یا Hula اسباب بازی هایی بسیار با دوام را تولید می کند.

تقویت مهارت های جسمی و ذهنی، با اسباب بازی پسرانه

به عنوان پدر و مادر، باید به دنبال تقویت مهارت های فرزند خود باشید. یکی از بهترین راه ها برای عملی کردن این مسئله، استفاده از اسباب بازی ها است. پسر بچه شما به وسیله اسباب بازی می تواند خود را به چالش کشیده، و خیلی بهتر نسبت به روش های سنتی، مهارت های خود را تقویت کند.

به عنوان مثال اگر به دنبال تقویت مهارت های اجتماعی و کار گروهی پسر بچه خود هستید، می توانید اسباب بازی هایی را تهیه کنید که به صورت چند نفره اجرا می شوند. تحت این شرایط پسر بچه شما می تواند با خواهر، برادر، دوستان و یا حتی خود شما بازی کند. تقویت توانایی حل مسئله، می تواند به خوبی توسط لگو ها و ساختنی ها انجام شود.

تحرک جسمی پسر خود را در اولویت قرار دهید

امروزه به دلیل همه گیر شدن موبایل های هوشمند، میزان تحرک افراد نیز کم تر از گذشته شده است. این مسئله می تواند تاثیرات بدی بر رشد جسمی کودک شما بگذارد. به همین دلیل می توانید به جای تهیه اسباب بازی های پسرانه ای که به صورت نشسته انجام می شوند، برای فرزند خود محصولی را تهیه کنید که او را وادار به حرکت کند.

برای افزایش تحرک جسمی پسر بچه خود، می توانید محصولاتی از جمله ماشین های کنترلی، کوادکوپتر ها، تفنگ های تیر پرتابی و یا آب پاش را خریداری کنید. طبیعتاً بازی های تحرکی فرزند شما، باید با محیط زندگی او همخوانی داشته باشد.

گروهی از اسباب بازی‌ها به منظور آموزش رفتارهای اجتماعی مانند سبک زندگی، آپارتمان نشینی و فرهنگ ترافیک و موضوعات فرهنگ ساز طراحی شده اند و خوشبختانه در کشور ما و مجموعه تولید ملی هم مثال‌های زیادی از آنان داریم.

جمع بندی

در این مطلب سعی کردیم تا با مطرح کردن ۵ مورد اصلی در خرید اسباب بازی های پسرانه؛ شما والدین عزیز را راهنمایی کنیم. اگر راحتی و تجربه فرزند شما برایتان در اولویت قرار دارد، و یا می خواهید در هزینه های خود صرفه جویی کنید، و مجبور به خرید های تکراری نشوید، مواردی که در بالا ذکر شدند، می توانند به شما کمک کنند. اگر سوال و یا تجربه ای مرتب به خرید اسباب بازی های پسرانه داشته اید، حتماً در بخش نظرات با ما مطرح کنید.

مطلب فوق بر گرفته از وبسایت کودک پلاس؛ مرجع خرید انواع اسباب بازی پسرانه و دخترانه به آدرس https://koodakplus.com/ است.

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