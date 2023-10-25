کسر سهمیه آرد آستارا به علت تخلف نانوایان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد اسدی عصر چهارشنبه در حاشیه جلسه آموزشی و توجیهی نانوایان شهرستان آستارا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کارگاه آموزشی در خصوص نحوه تخصیص سهمیه آرد، کارکرد دستگاه‌های نانوایی، عدم استفاده از کارت‌های تکراری و نقش تراکنش در افزایش و کاهش سهمیه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما بر این است تا این کلاس‌های آموزشی استمرار داشته باشد، افزود: تجربیات عملیاتی واحدهای خبازی به ارکان دولت انتقال داده می‌شود تا شاهد رشد و ارتقای سطح عملکردها باشیم.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گیلان با اشاره به گلایه‌های نانوایان از کیفیت پایین آرد توزیعی در شهرستان آستارا گفت: با توجه به اینکه استان گیلان استان گندم خیزی نیست و گندم مورد نیاز از استان‌های متفاوتی تأمین می‌شود به همین منظور گندم‌هایی که دارای کیفیت بالا هستند با درصدی در اختیار کارخانجات تولید آرد قرار داده می‌شود تا آنها از طریق واحدهای کنترل کیفی خود با مخلوط کردن گندم‌های متفاوت به کیفیت مورد نیاز برسانند.

اسدی با اشاره به کسری سهمیه آرد نانوایی‌ها در آستارا طی ماه گذشته گفت: طبق تعریفی که برای سامانه نانینو انجام شده نانوا سهمیه ثابتی ندارد و بر اساس عملکرد دستگاه و برآورد میزان تخلف، سهمیه آرد کسر می‌شود.

وی افزود: سهمیه تخصیصی به نانوایی‌های استان بر اساس تراکنش‌های آنان در سامانه نانینو (سامانه نظارت بر عرضه هوشمند نان) انجام می‌شود که در آستارا طی ماه‌های قبل افزایش سهمیه داشتیم اما در ماه گذشته ۴۲ کیسه از سهمیه آرد آستارا کسر شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گیلان با بیان اینکه کسری سهمیه شهرستان‌ها با مکاتبه به شهرستان عودت داده می‌شود، افزود: سهمیه آرد مناسبتی نیز در ایامی که شهرها پذیرای گردشگران هستند و یا در فصول کشاورزی با درخواست شهرستان و تصویب در کارگروه استان اختصاص می‌یابد که این سهمیه خارج از سهمیه ثابت است.