به گزارش خبرنگار مهر، وحید پور حضرت عصر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان رودبار با محوریت بررسی وضعیت کالاهای اساسی و چالش‌های حوزه آرد و نان، که با حضور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان، نماینده شرکت «نانینو» و جمعی از مسئولان مرتبط همراه بود با انتقاد از وضعیت نظارت‌ها و عملکرد سامانه هوشمند «نانینو»، اظهار کرد: رصد سنتی آرد و نان در گذشته با نارضایتی‌هایی همراه بود و امروز نیز سامانه هوشمند با چالش‌هایی مواجه است.

وی افزود: پرسش اصلی این است که با وجود برخی معایب، چه اقداماتی برای رفع نواقص باید انجام شود، جمع‌بندی نظرات نشان می‌دهد بخش مهمی از مشکلات ناشی از ضعف آموزش متصدیان نانوایی‌ها در استفاده صحیح از این سامانه است.

فرماندار رودبار با اشاره به شرایط خاص شهرستان رودبار گفت: این شهرستان به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و جغرافیایی و همچنین پیچیدگی‌های ناشی از تحولات اخیر، وضعیت حساس‌تری نسبت به سایر مناطق دارد و همین موضوع مدیریت حوزه آرد و نان را دشوارتر کرده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از چالش‌های فعلی به عملکرد مدیریتی ما بازمی‌گردد و لازم است با بازنگری در شیوه‌های نظارتی، از رویکردهای غیرواقع‌بینانه فاصله گرفته و مستقیماً به حل مشکلات مردم و واحدهای نانوایی بپردازیم.

ضرورت آموزش نانوایان و تقویت نظارت‌ها

پورحضرت با تأکید بر لزوم ارتقای سطح آگاهی متصدیان نانوایی‌ها گفت: نظارت‌های فعلی کافی نیست و باید سازوکاری دقیق برای آموزش و آگاه‌سازی نانوایان طراحی شود تا بهانه‌ای برای عدم انطباق با استانداردهای سامانه هوشمند باقی نماند.

وی ادامه داد: اصلاح عملکردها در این حوزه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن آرامش به بازار کالاهای اساسی است.

فرماندار رودبار در پایان با درخواست حمایت بیشتر از سوی مسئولان استانی برای تأمین سهمیه آرد شهرستان، تصریح کرد: انتظار داریم با بهبود فرآیندها در کوتاه‌مدت، رضایتمندی مردم افزایش یابد.

وی ادامه داد: همچنین بازرسی‌ها باید دقیق‌تر انجام شود و با هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان بدون اغماض برخورد قانونی صورت گیرد.