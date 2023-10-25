ثبت نام ۱۵۴ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد هاشمی مهر شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: در حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده ۵۳ نفر و ۴۳ نفر نیز در حوزه انتخابیه گچساران و باشت ثبت نام نهایی خود را انجام دادند.

وی ابراز داشت: تعداد ۵۸ نفر نیز در حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند.

هاشمی مهر تصریح کرد: در مجموع ۱۵۳ نفر تا ساعات پایانی زمان ثبت نام نهایی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با بیان اینکه در ثبت نام اولیه ۴۰۱ نفر ثبت نام کردند، ابراز داشت: همچنین در بین ثبت نام کنندگان یک زن و شوهر حضور دارند.